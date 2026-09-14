La mejor panadería tradicial del mundo es argentina: cuánto cuestan las facturas

La histórica Panadería Artiaga recibió un reconocimiento internacional en los Bake & Brew Awards 2026. Cuáles son sus productos más famosos

La panadería es uno de los símbolos más tradicionales de la gastronomía argentina. Facturas, medialunas, cremonas y budines forman parte de una costumbre cotidiana que atraviesa generaciones. En ese contexto, una histórica casa de Buenos Aires acaba de recibir un reconocimiento internacional que la ubicó entre las más destacadas del planeta.

Se trata de Panadería Artiaga, fundada en 1931, que fue distinguida en los Bake & Brew Awards 2026 con el premio "Heritage Craft Bakery of the Year 2026", una categoría que reconoce a la mejor panadería tradicional del mundo.

La distinción es otorgada por la revista británica LUXlife, especializada en gastronomía, hospitalidad y servicios de lujo, a partir de evaluaciones realizadas por profesionales del sector, colegas y lectores de la publicación.

Cuánto salen las facturas en la panadería premiada

El panettone de Panadería Artiaga, uno de los clásicos. Imagen gentileza Panadería Artiaga

Uno de los productos más buscados de Artiaga, una panadería que cuenta con dos sucursales ubicadas en el barrio porteño de Saavedra, son sus facturas, elaboradas de manera artesanal y con recetas que combinan tradiciones argentinas e influencias europeas.

La panadería ofrece más de 25 variedades y actualmente los precios son los siguientes:

Docena de facturas: $22.800

Unidad: $1.900

Entre las opciones disponibles se encuentran medialunas, vigilantes, sacramentos y otras especialidades clásicas de la panadería argentina.

Además de las facturas, Artiaga se destaca por otros productos como panettone, cremonas, brownies, scones y budines, todos elaborados bajo un esquema de producción artesanal. También hay que probar el pan de masa madre, los bizcochos, los chipás y, como no podía ser de otra manera, los sándwiches de miga.

Un cañoncito relleno de dulce de leche. Imagen gentileza de Panadería Artiaga

Una panadería con casi un siglo de historia

Artiaga fue fundada hace 95 años y hoy es conducida por la tercera generación de la familia. La empresa está liderada por Juan Manuel Alfonso Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas, panadero y pastelero profesional.

Con 37 años, coordina la producción diaria de más de 300 productos y lidera un equipo de 30 personas. Además, es subcampeón mundial de panettone, capitán del Equipo Argentino de Panettone y obtuvo distintos reconocimientos internacionales entre 2023 y 2025.

"Este reconocimiento internacional nos llena de orgullo porque premia el talento, la pasión y el esfuerzo de todo el equipo de personas que hace y que hizo Panadería Artiaga", destacó Alfonso Rodríguez.

El empresario agregó que el objetivo es seguir apostando a la mejora continua, la sustentabilidad y el cuidado del capital humano, entendiendo que "hacer las cosas bien" es tan importante como elaborar productos de calidad.

Todo el grupo que trabaja en la panadería premiada. Imagen gentileza Panadería Artiaga

Tradición, sustentabilidad e inclusión

Más allá de sus productos, la panadería fue reconocida por una propuesta que combina tradición e innovación. La empresa trabaja con ingredientes orgánicos y naturales, incorporó paneles solares como parte de su estrategia de sustentabilidad e impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de su equipo.

La historia de Artiaga también está marcada por la influencia de los inmigrantes europeos que formaron parte de sus orígenes y ayudaron a construir una identidad que, casi un siglo después, sigue vigente.

El premio obtenido en los Bake & Brew Awards 2026 representa un nuevo reconocimiento para una panadería que logró convertir una tradición familiar en un modelo de excelencia artesanal con proyección internacional.