Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en septiembre

La AUH se paga con aumento pero no hay cambios en los montos de la prestación alimentaria para el noveno mes del año. Los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización mensual de las asignaciones sociales para el próximo mes, estableciendo una variación que impacta de manera directa en los ingresos de los sectores vulnerables. En el caso de la Tarjeta Alimentar, el Ministerio de Capital Humano resolvió mantener sin cambios los montos de la prestación alimentaria, los cuales se acreditan de forma conjunta con los haberes mensuales de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo según el número de integrantes de cada grupo familiar.

La combinación de la Prestación Alimentar con el ajuste correspondiente a la asignación básica define el haber total que percibirán los titulares en sus cuentas bancarias. Como el organismo efectúa la liquidación directa del 80 por ciento de la asignación y retiene el 20 por ciento restante a la espera de la presentación de la Libreta de salud y educación, la asistencia alimentaria cobra un rol central para sostener la capacidad de compra de la canasta básica familiar.

El esquema de cobro unificado permite que los beneficiarios reciban el monto de la tarjeta directamente en la misma cuenta y fecha fijada por el calendario de pagos oficial. De esta manera, el valor asignado a la nutrición de los menores se suma al haber neto cobrado por cada hijo, configurando diferentes escalas de ingreso según la cantidad de niños o adolescentes a cargo dentro de la vivienda.

Montos fijados para la Tarjeta Alimentar y liquidación mensual de la AUH

Los valores correspondientes a la prestación alimentaria se mantienen congelados en sus tres tramos de cobertura, mientras que la asignación ajusta su haber neto de bolsillo. El desglose de cobro para el próximo período queda configurado de la siguiente manera:

Familias con un hijo perciben $72.250 por la Tarjeta Alimentar más $125.320 de AUH neta, alcanzando un total unificado de $197.570.

Familias con dos hijos reciben $113.299 por la Tarjeta Alimentar sumados a $250.640 de AUH neta, completando un ingreso final de $363.939.

Familias con tres o más hijos cobran $149.425 por la Tarjeta Alimentar y $375.960 por el haber neto de la AUH, totalizando un cobro de $525.385.

Titulares de la Asignación por Embarazo perciben el tramo individual de $72.250 pesos de la prestación alimentaria.

Requisitos de acreditación y funcionamiento del complemento

La acreditación de la Tarjeta Alimentar se realiza de forma automática sin necesidad de efectuar trámites adicionales ni inscripciones previas, cruzando las bases de datos de la seguridad social con los padrones del Ministerio de Capital Humano. El beneficio abarca a familias con hijos de hasta 17 años inclusive que reciban la asignación universal, embarazadas a partir de los tres meses de gestación y personas con discapacidad sin límite de edad.

El pago se efectúa mediante el depósito en la tarjeta de débito o cuenta bancaria donde el titular percibe habitualmente sus asignaciones. Los fondos están destinados de manera exclusiva a la adquisición de alimentos y bebidas de la canasta básica, quedando fuera de la cobertura las extracciones de efectivo por cajero automático que no correspondan a la liquidación unificada del haber.