La dificultad de acceso a la vivienda propia o al alquiler formal en la Argentina impacta de lleno en las franjas etarias más jóvenes, provocando que 2,5 millones de personas de entre 25 y 35 años continúen viviendo en su hogar de origen. De acuerdo con el primer Monitor de calidad del acceso a la vivienda, elaborado por el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA) a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, esta cifra representa al 37 por ciento de dicho grupo etario y conforma una demanda latente de unidades residenciales.

La problemática habitacional no solo se manifiesta en la postergación de los proyectos de emancipación, sino también en las condiciones de habitabilidad de los inmuebles donde residen. El relevamiento oficial indica que el 46 por ciento de los jóvenes no emancipados habita en viviendas que presentan algún tipo de déficit estructural o de servicios básicos, lo que equivale a casi 1,2 millones de personas expuestas a carencias edilicias antes de haber logrado la independencia residencial.

El estudio técnico concluye que para absorber esta demanda potencial y resolver el déficit cuantitativo existente en todo el país se requeriría la construcción de aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas. La emancipación del universo de jóvenes que permanece con sus padres generaría, por sí sola, la necesidad de incorporar al menos 500.000 unidades al parque habitacional argentino.

Disparidades regionales y concentraciones en las provincias

El relevamiento del Observatorio Federal expone marcadas asimetrías geográficas en las tasas de no emancipación a lo largo del territorio nacional, registrándose los índices más elevados en las provincias del Norte y los valores más bajos en los distritos de mayor densidad urbana:

Tucumán encabeza la nómina nacional con el 56% de los jóvenes de 25 a 35 años sin independizarse

Santiago del Estero y Jujuy registran un 53% de personas en esa misma condición

Salta presenta un 52% de jóvenes conviviendo en sus hogares de origen

Catamarca se ubica en la franja alta con un 49% de no emancipados

Provincia de Buenos Aires concentra más de un millón de jóvenes en esta situación, representando cerca del 40%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra el porcentaje más bajo del territorio nacional con un 24%

Déficit habitacional según la jefatura de hogar

El diagnóstico elaborado sobre la base estadística del INDEC evidencia además que cuando los jóvenes logran constituir un hogar independiente, la calidad de la vivienda continúa siendo una barrera recurrente. Entre los hogares encabezados por personas de entre 25 y 34 años, el 52 por ciento enfrenta carencias vinculadas a la infraestructura, el hacinamiento o el acceso irregular a servicios esenciales.

Asimismo, la persistencia de esta problemática durante la última década demuestra una rigidez estructural que trasciende las fluctuaciones de los ciclos económicos, consolidando al acceso al suelo y a la vivienda como uno de los mayores desafíos de las políticas públicas urbanas.