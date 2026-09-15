Cambió el recorrido de una histórica línea de colectivos

El sistema de transporte público y el esquema de circulación vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumaron una importante modificación operativa que afecta a miles de pasajeros e ingresantes diarios a la zona centro-oeste del mapa porteño. Desde este martes 15 de septiembre, la línea 2 de colectivos alteró su trazado habitual en sentido hacia la provincia de Buenos Aires debido a una reestructuración integral del tránsito coordinada por el Gobierno de la Ciudad, orientada a reordenar el flujo de vehículos en arterias clave de los barrios de Almagro y Caballito.

El desvío aplicado al recorrido del colectivo responde a una serie de modificaciones en el sentido de circulación de varias arterias linderas, donde algunas calles pasaron a ser mano única y otras adoptaron doble sentido. Con la puesta en marcha de estas medidas, las unidades de la empresa de transporte que se dirigían hacia Lomas del Mirador debieron abandonar su paso por el tramo tradicional sobre avenida La Plata para incorporarse a una nueva traza de enlace antes de empalmar con la avenida Rivadavia.

Esta reorganización urbanística no es un hecho aislado, sino que forma parte de las obras de infraestructura de superficie previas al despliegue del TramBus T1. El proyecto contempla el funcionamiento de una red de unidades eléctricas con carril exclusivo destinada a unir los nodos de Nueva Pompeya y Aeroparque, lo cual obligó a modificar las prioridades de paso, la configuración del estacionamiento medido y las paradas de transporte en todo el corredor geográfico.

Nuevo trayecto de la línea 2 de colectivos y zonas afectadas

La modificación sobre el trazado del transporte urbano impacta a quienes abordan las unidades en las inmediaciones de la zona limítrofe entre Almagro y Caballito. Con la implementación del plan de reordenamiento vial, el recorrido provisional en sentido hacia el oeste bonaerense quedó delimitado bajo el siguiente esquema:

Tránsito por la calle Quito tras el cambio de mano sobre dicho tramo.

Desvío e incorporación a la arteria Quintino Bocayuva.

Empalme directo sobre la avenida Rivadavia para retomar el trayecto habitual.

Supresión de las paradas sobre el tramo de avenida La Plata que cambió su sentido de circulación.

Modificaciones de circulación y restricciones de estacionamiento

El plan integral implementado por las autoridades de movilidad porteña abarca también a los conductores de vehículos particulares y al transporte de carga que transita a diario por el nodo de intersección entre las avenidas La Plata, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Las reglas de tránsito actualizadas disponen las siguientes precisiones viales: