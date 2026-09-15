Cambia el sentido de varias calles en CABA: la lista completa

Por la inminente inauguración del TramBus se modificó definitivamente el sentido de varias arterias de Caballito y Almagro. Los detalles

El plan de infraestructura y reorganización de la movilidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó una nueva etapa estratégica orientada al despliegue del futuro TramBus T1. Las obras de adaptación y las modificaciones en el esquema de tránsito vehicular impactan de lleno en el nodo geográfico que conecta los barrios de Almagro y Caballito, donde se implementaron cambios definitivos en el sentido de circulación de varias arterias clave, junto a la restricción total de estacionamiento en tramos de alto flujo para agilizar el desplazamiento del transporte público.

La medida del Gobierno porteño busca reordenar la circulación de autos particulares, camiones de carga y líneas de colectivos antes del inicio de operaciones del nuevo sistema eléctrico con carril exclusivo, diseñado para unir Nueva Pompeya con Aeroparque. Como consecuencia directa de estas obras, los conductores que transitan a diario por las inmediaciones del cruce entre las avenidas La Plata, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen deben estar atentos a la nueva señalización vial para evitar infracciones y demoras, mientras que el transporte de pasajeros ya debió modificar sus recorridos habituales.

La reestructuración incluye el paso a mano única de calles que históricamente eran de doble sentido, la modificación de giros y la prohibición de estacionamiento las 24 horas sobre ambos lados de avenidas clave. Estas intervenciones buscan reducir la congestión en las horas pico y garantizar el espacio necesario para la traza del nuevo corredor de movilidad sustentable que atravesará la capital.

Modificaciones en el sentido de las calles de Almagro y Caballito

Las modificaciones viales dispuestas por la Secretaría de Transporte porteña abordan múltiples trazas en el cuadrante comprendido entre los límites de Almagro y Caballito. El detalle completo de los cambios de sentido de circulación vigentes es el siguiente:

Avenida La Plata pasó a tener sentido único de circulación hacia la avenida Rivadavia, en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y la avenida Rivadavia.

La calle Quito cuenta con mano única en dirección a la calle Muñiz, en el tramo que va desde la avenida La Plata.

La arteria José Mármol invirtió su sentido de marcha hacia la avenida Hipólito Yrigoyen.

La calle Pringles pasó a ser de mano única con sentido hacia la avenida Rivadavia, entre Lezica y la avenida.

La avenida Hipólito Yrigoyen pasó a tener doble sentido de circulación únicamente en el tramo comprendido entre las calles Muñiz y José Mármol.

Restricciones de estacionamiento y cambios en los colectivos

El reordenamiento del flujo vehicular se complementa con severas restricciones para el estacionamiento medido y libre en la zona intervenida. Con la intención de mantener la fluidez del tránsito y permitir el giro de unidades de gran porte, rige la prohibición de estacionar las 24 horas sobre ambas aceras de la avenida La Plata y sobre el margen izquierdo de la calle Quito.

En cuanto al impacto sobre el transporte público, la línea 2 de colectivos modificó su trayecto en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Tras el desvío obligatorio por el cambio de mano en la avenida La Plata, las unidades deben circular por la calle Quito, continuar por Quintino Bocayuva y empalmar con la avenida Rivadavia para retomar su recorrido habitual, quedando suprimidas las paradas anteriores sobre el tramo alterado.