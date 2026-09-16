El ajuste de los últimos meses disparó el valor de servicios esenciales, acumulando diferencias marcadas entre sectores y agravando la tensión social

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, mientras el Nivel General del IPC acumulaba una suba de 1.146,5%, el agregado de Servicios subió 774,3%: una pérdida de posición relativa cercana al 30% frente a la inflación general. El proceso cambió de signo a partir de diciembre de 2023: entre esa fecha y agosto de 2026 la inflación acumulada fue de 247,5%, pero los servicios treparon 425,6%, es decir, un 51,3% por encima de lo necesario para sostener su relación de precios relativos. Medido de punta a punta —diciembre de 2019 a agosto de 2026—, con una inflación acumulada de 4.231,3%, los servicios terminan hoy apenas 6,1% por encima de la posición que tenían seis años y medio atrás.

En promedio, los servicios ya recuperaron el atraso que habían acumulado durante la gestión anterior. Pero, como se ve a continuación, ese promedio esconde trayectorias muy distintas según el rubro.

Cuatro años en los que los servicios corrieron detrás de la inflación

El promedio de Servicios (-29,9%) resulta de una foto bastante despareja. Los mayores rezagos aparecieron en divisiones con fuerte incidencia de tarifas o precios sujetos a regulación. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles perdió 45,6% frente al IPC, mientras que Comunicación retrocedió 43,6%. Educación también quedó muy rezagada, con una caída de 32,3% en su precio relativo. Transporte (-9,1%) y Salud (-2,0%) registraron pérdidas más moderadas.

A pesar de esto, no todos los servicios perdieron: Restaurantes y hoteles ya le ganaba a la inflación en este primer tramo (+20,5%), y Recreación y cultura terminó prácticamente empatado, con una leve ganancia real (+1,8%). Son los dos rubros con mayor componente de precios libres dentro de la canasta de servicios, lo que indica que el mayor contraste se da en aquellos rubros con mayor presencia de precios regulados frente a aquellos que siguieron precios de mercado.

Infografía sobre el atraso acumulado hasta 2023 con datos de INDEC

El giro: los servicios comenzaron a subir por encima del promedio

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, con una inflación acumulada de 247,5%, el agregado de Servicios aumentó 425,6%. En términos relativos, avanzó 51,3%. Y esta vez la corrección más fuerte la lideran justamente los rubros que más habían perdido en el tramo anterior: Vivienda, agua, electricidad y gas recuperó 86,6% en términos reales, Educación 53,7% y Comunicación 37,4%. Restaurantes y hoteles, que ya venía ganando, sumó otro 14,1%, y Transporte avanzó 9,3%.

No todos los rubros se sumaron a la recomposición: Recreación y cultura (-3,8%) y Salud (-1,1%) quedaron levemente por debajo de la inflación en esta segunda etapa, pese a que Recreación había sido de los pocos ganadores en el primer tramo. Sin embargo, es importante aclarar que una recuperación relativa de 86,6%, como la registrada en Vivienda, agua, electricidad y gas, no significa que sus precios hayan aumentado únicamente ese porcentaje. Indica que crecieron 86,6% por encima de lo necesario para conservar la relación que tenían con el Nivel General del IPC en diciembre de 2023.

Infografía sobre la corrección desde finales del 2023 con datos del INDEC

La foto completa: quién recuperó el atraso y quién no

Con los dos tramos ya sumados, el balance de punta a punta —diciembre de 2019 a agosto de 2026, con una inflación acumulada de 4.231,3%— deja al agregado de Servicios apenas 6,1% por encima de su posición relativa de seis años y medio atrás. La corrección existió, y en el neto los servicios ya recuperaron el terreno perdido. Pero ese 6,1% es un promedio que combina realidades muy distintas:

Restaurantes y hoteles termina 37,5% por encima , muy lejos del resto

, muy lejos del resto Educación (+4,1%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (+1,4%) apenas superan su punto de partida

Transporte queda prácticamente en equilibrio (-0,6%)

Recreación y cultura (-2,1%) y Salud (-3,1%) todavía están levemente por detrás

Comunicación es el único rubro que sigue realmente atrasado, con una pérdida real de 22,6% pese a los seis años transcurridos y a la fuerte recomposición del segundo tramo

Esto muestra que hablar de "los servicios" como un bloque homogéneo puede esconder más de lo que revela. El promedio ya cerró la brecha acumulada desde 2019, pero convive con situaciones muy diferentes: algunos rubros quedaron claramente por encima de su punto de partida, varios apenas recuperaron el terreno perdido y otros continúan rezagados. Comunicación presenta, por amplio margen, el mayor atraso entre las divisiones nacionales analizadas, con una pérdida relativa de 22,6%.

Un zoom sobre los servicios que pagan los hogares

Las divisiones nacionales del IPC son agregados amplios que, en algunos casos, combinan bienes y servicios. Para observar precios más específicos que forman parte del gasto habitual de los hogares —como la electricidad, las prepagas, el transporte público o los servicios de telefonía— conviene recurrir a las principales aperturas que INDEC publica por regiones.

En este caso, el análisis se concentra en GBA. Cada apertura se compara exclusivamente con el Nivel General del IPC de GBA, de manera de mantener la misma cobertura geográfica y evitar mezclar series regionales con el índice nacional.

Infografía sobre servicios con datos del INDEC

Del alquiler al celular: cuánto recuperó cada servicio

Ahí el mapa se vuelve todavía más heterogéneo que a nivel nacional. Cinco servicios ya están por encima de su posición relativa de 2019:

Restaurantes y comidas fuera del hogar lidera con +39,0%

Servicios recreativos y culturales (+12,8%)

Mantenimiento y reparación de la vivienda (+6,7%)

Educación (+3,1%)

Transporte público (+2,5%)

Del otro lado, todavía permanecen rezagados Electricidad, gas y otros combustibles (-7,0%), Gastos de prepagas (-7,7%) y, con la mayor brecha, Servicios de telefonía e internet (-20,6%).

Los tres rubros que todavía permanecen rezagados atravesaron correcciones importantes desde fines de 2023, aunque de distinta magnitud. Electricidad, gas y otros combustibles, que había perdido 65,3% frente al IPC de GBA hasta diciembre de 2023, recuperó 168,2% desde entonces; Gastos de prepagas avanzó 48,1% después de una pérdida previa de 37,6%; y Servicios de telefonía e internet recuperó 43,7% luego de haber retrocedido 44,7%. En los tres casos, la recomposición fue significativa, pero no alcanzó para cerrar completamente la brecha acumulada desde 2019.

Restaurantes y comidas fuera del hogar lideran la tabla en cuanto a recuperación del terreno perdido

Tarifas más altas, pero el Estado todavía cubre una parte del costo

Los números fiscales muestran que la corrección tarifaria vino acompañada de una fuerte reducción del peso de los subsidios energéticos. Según el decreto que puso en marcha el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, representaban 1,42% del PIB en 2023, bajaron a 1,01% en 2024 y a 0,60% en 2025. Es una dimensión importante del proceso de recomposición: mientras las tarifas recuperaban terreno frente al resto de los precios, las transferencias del Estado reducían su peso relativo sobre la economía.

Pero "menos subsidios" no significa "sin subsidios". Desde 2026 rige el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó la segmentación anterior en tres niveles por una única categoría de hogares que requieren asistencia. El criterio general de inclusión contempla ingresos familiares de hasta el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un "Hogar 2".

En electricidad, los hogares beneficiarios reciben una bonificación general del 50% sobre el consumo base durante todo el año. Además, durante 2026 el régimen contempla una bonificación extraordinaria adicional de hasta 25% para los beneficiarios de electricidad, gas natural y gas propano, como mecanismo de gradualidad en la transición.

Por eso, que una tarifa haya recuperado terreno frente al IPC —como muestra el análisis de Vivienda, agua, electricidad y gas— no significa necesariamente que el usuario esté pagando el costo económico completo del servicio.

El boleto recuperó terreno, pero las compensaciones no desaparecieron

En transporte el patrón es parecido. El Monitor de Subsidios de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestra que los subsidios al sector pasaron de representar 2,50% del gasto total en 2023 a 2,21% en 2024, 1,71% en 2025 y 1,65% en 2026 —este último, un dato reportado durante el año en curso y no un cierre anual definitivo—. El usuario pasó a cubrir una porción mayor de la tarifa, en línea con la recuperación real de Transporte que ya se vio en los gráficos anteriores, pero eso no significa que las compensaciones estatales hayan desaparecido: el propio tablero de transporte automotor sigue mostrando que la recaudación media por pasajero está por debajo de la tarifa técnica sin compensación, es decir, que el boleto que paga el pasajero todavía no cubre el costo total del sistema.

Infografía sobre subsidios con datos del Monitor de Subsidios de la Administración Nacional

¿Los servicios estaban atrasados y ya dejaron de estarlo?

En términos agregados, sí. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los servicios quedaron 29,9% por detrás de la inflación general. Algunos rubros, como Vivienda, agua, electricidad y gas y Comunicación, perdieron más de 40% en términos relativos.

Desde fines de 2023 esa tendencia se revirtió. La corrección permitió que el agregado de Servicios recuperara la pérdida anterior y terminara, en agosto de 2026, 6,1% por encima de su posición de diciembre de 2019.

El promedio no implica que todos los rubros hayan completado esa recuperación. Algunos rubros como Restaurantes y hoteles se encuentran 37,5% por encima del nivel relativo inicial; Educación y Vivienda apenas lo superan; Transporte y Recreación se ubican cerca del punto de partida; y, en contraste, Comunicación continúa 22,6% por debajo. Por su parte, que hayan mejorado frente a la inflación no significa que cubran los costos sino que no generan más retrasos tarifarios reales frente a la variación de precios de la economía.

La misma heterogeneidad aparece al observar servicios específicos de GBA. Prepagas y telefonía e internet todavía presentan pérdidas relativas respecto de 2019.

A esto se suma el papel de los subsidios. En sectores regulados como energía y transporte, las transferencias y compensaciones estatales disminuyeron, pero no desaparecieron. Por ese motivo, recuperar terreno frente al IPC no equivale necesariamente a que la tarifa pagada por el usuario haya alcanzado el costo económico completo del servicio.