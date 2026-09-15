Messi fue convocado para un amistoso con la Selección y se despedirá en el Monumental

Se confirmó la lista de convocados para los primeros amistosos de la Selección luego del Mundial, con el crack rosarino incluido

La Selección argentina comenzará su camino hacia el Mundial 2030 después de la final de la Copa del Mundo 2026 con una serie de amistosos que estarán marcados por la despedida de Lionel Messi y la incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador.

Aunque Messi anunció su retiro del seleccionado, el capitán fue incluido en la convocatoria para esta Fecha FIFA y tendrá la posibilidad de disputar su último partido con la Albiceleste el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

El equipo argentino jugará tres amistosos en esta ventana internacional, pese a que FIFA habilitaba hasta cuatro encuentros. El primero será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego habrá dos partidos en el Monumental: el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.

El encuentro frente al seleccionado africano tendrá un significado especial. Será la oportunidad para que Messi tenga su última función con la camiseta argentina después de 21 años en el seleccionado, período en el que consiguió el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La situación de la Selección con las sanciones de FIFA

Más allá de la despedida de Messi, la Selección deberá afrontar estos compromisos con varios futbolistas suspendidos por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026.

Leandro Paredes recibió una sanción de diez partidos, Nahuel Molina de siete y Thiago Almada de uno, mientras que el ayudante de campo de Scaloni, Roberto Fabián Ayala, fue suspendido por tres encuentros.

La AFA consiguió que FIFA autorizara que esas sanciones se cumplieran en "en partidos amistosos de clase "A" y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero". De esta manera, Ayala y Almada completarán sus respectivas suspensiones durante esta Fecha FIFA.

A esto se suma una sanción que afecta a la Selección como local. Por haber infringido el Artículo 15 del Código Disciplinario, referido a "Discriminación y agresiones racistas", FIFA estableció una restricción del 50% del aforo para los próximos dos partidos que Argentina dispute en casa.

La intención de la AFA es que el partido del 6 de octubre pueda convertirse en el gran homenaje a Messi, aunque la limitación de público será uno de los puntos que deberán resolverse en la negociación con el organismo internacional.

Tapia confirmó la convocatoria de Messi

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue el encargado de anticipar la presencia del capitán mediante un video publicado antes de que se conociera oficialmente la lista.

"A todos los hinchas de la selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles de que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá en la Argentina", sostuvo Tapia.

"Y, a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable. A ver el último tango del mejor jugador del mundo", concluyó.

La AFA también proyecta que los campeones del mundo que compartieron el plantel con Messi en Qatar estén presentes junto con sus familias para acompañarlo en su despedida.

El futuro de Scaloni, otra incógnita

Mientras la Selección comienza a preparar el nuevo ciclo, también persiste la incertidumbre alrededor del entrenador.

Tras perder la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Scaloni, de 48 años, dejó abierta la posibilidad de abandonar el cargo y solamente confirmó su continuidad hasta diciembre de este año. Las conversaciones para extender su vínculo continúan, aunque todavía no existe una definición.

En caso de continuar, el cuerpo técnico tendría modificaciones. Uno de los cambios que se mencionan es la salida de Walter Samuel, quien podría iniciar una etapa como entrenador principal.

Mientras tanto, todo indica que Cristian "Cuti" Romero será uno de los principales candidatos para asumir la capitanía cuando Messi deje definitivamente el seleccionado.

Cómo sigue el calendario rumbo al Mundial 2030

Después de los tres amistosos de octubre, la FIFA estableció otra ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, en la que se podrán disputar hasta dos partidos.

Para 2027, el calendario contempla dos partidos en marzo, entre el 22 y el 30; dos en junio, del 7 al 15; cuatro entre septiembre y octubre, del 20 de septiembre al 5 de octubre; y otros dos encuentros entre el 8 y el 16 de noviembre.

La programación de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 todavía deberá definirse. Por eso, los próximos meses servirán no solamente para comenzar a probar futbolistas, sino también para determinar quién será el entrenador y cómo se estructurará la Selección después de la salida de Messi.

La lista de la Selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Delanteros