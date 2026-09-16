Multas de hasta $684.000 por evadir el peaje en la Buenos Aires - La Plata

Cruzar la barrera sin pagar pasó a considerarse una falta grave. Los detalles sobre los nuevos montos y los canales para hacer reclamos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un fuerte incremento en las sanciones económicas para los automovilistas que evadan el pago en los peajes de la Autopista Buenos Aires - La Plata. A partir de una resolución conjunta entre el Ministerio de Transporte bonaerense y la empresa estatal AUBASA, las cámaras de seguridad instaladas en las estaciones de cobro comenzarán a constatar las infracciones de manera automática para sancionar a quienes crucen las barreras sin abonar la tarifa correspondiente.

Esta medida busca combatir una maniobra de riesgo que se volvió recurrente en el trazado que conecta la capital con la ciudad de las diagonales. Las autoridades viales remarcaron que el objetivo central es reducir los accidentes producidos por conductores que avanzan pegados al vehículo precedente para no pagar, una conducta temeraria que pone en peligro tanto a los usuarios del corredor como al personal que trabaja en las cabinas de telepeaje.

Las multas aplicadas por eludir el cobro pasarán a calcularse en Unidades Fijas, una variable cuyo costo se actualiza periódicamente en función del precio de la nafta de mayor octanaje. Por este motivo, el valor nominal de las penalidades mantendrá una actualización constante que garantizará un impacto económico severo para quienes incumplan la normativa de tránsito vigente en el territorio provincial.

Nuevos valores de las multas y plazos para cancelar la deuda

El esquema sancionatorio estipula que la falta de este tipo se castigarán con penalidades que van de las 100 a las 300 Unidades Fijas. Con los valores vigentes para este periodo, los montos a abonar por los infractores quedaron determinados bajo la siguiente escala:

La multa mínima por atravesar la barrera sin pagar fue fijada en $228.100 .

La sanción máxima para los casos más graves o de reincidencia alcanzará la suma de $684.300 .

El titular del vehículo detectado por las cámaras dispondrá de un plazo de 30 días corridos para regularizar la situación o abonar el pago voluntario .

Vencido ese lapso de un mes sin saldar la cuenta, el acta de infracción se derivará de forma automática a la Justicia de Faltas provincial.

Canales habilitados para realizar reclamos o descargos por multas

Ante la posibilidad de que el sistema automatizado registre un error o surja un inconveniente técnico con el dispositivo de TelePase, AUBASA habilitó canales específicos de atención para que los conductores puedan iniciar su reclamo antes de que la multa quede firme.