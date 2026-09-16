Cuánto hay que invertir para poner una franquicia de Café Martínez

La firma cuenta con más de 230 sucursales y la gran mayoría se operan bajo el formato de franquicias. Cuánto cuestan y qué tener en cuenta

Las franquicias se convirtieron en una alternativa para quienes buscan invertir y emprender en distintos rubros con el respaldo de una marca reconocida. Y también para muchas empresas que buscan expandirse.

En ese escenario, Café Martínez es una de las franquicias más reconocidas del sector gastronómico: con más de 90 años de historia y 230 sucursales en Argentina, Paraguay y Uruguay, la marca busca sostener su expansión pese a un contexto económico desafiante.

Cuánto hay que invertir para una franquicia de Café Martínez

En su página web, Café Martínez presenta un par de datos económicos a los posibles inversores. Y ofrece los canales de contacto para los interesados en sumarse a su red de franquicias.

De hecho, de sus más de 230 sucursales en operación, solo un poco más de 20 son de gestión propia y el resto operan bajo el modelo de franquicias. Con este formato, la empresa busca continuar creciendo en un contexto marcado por un consumo débil.

En cuanto a los principales aspectos a tener en cuenta para invertir en una franquicia de Café Martínez, desde la página de la empresa señalan:

Inversión estimada: u$s175.000

Tamaño del local: a partir de los 100m2

Perfil del inversor: activo

Regalías: 4%

Canon de publicidad: 1%

Población mínima: 40.000 habitantes

La inversión estimada para una franquicia de Café Martínez parte desde los u$s175.000

Y destaca algunas de las ventajas con las que cuentan sus franquiciados: "En Café Martínez creemos que nuestro crecimiento depende del éxito de cada franquiciado. Por eso desarrollamos un sistema integral que los acompaña en cada etapa".

"Las aperturas se planifican de manera estratégica, seleccionando cuidadosamente la ubicación y, sobre todo, al franquiciado que liderará el proyecto. Este proceso, definido en conjunto, asegura la mejor posibilidad de éxito en cada punto de venta", subraya.

"Hoy Café Martínez ofrece una propuesta versátil y competitiva a nivel global: un portafolio de productos que acompaña todos los momentos del día, se adapta a cada clima y mercado, y mantiene siempre los más altos estándares de calidad en producto y atención", concluye.

La historia de Café Martínez y su plan con las franquicias

La historia de Café Martínez comienza en 1933, cuando Atiliano Martínez abrió un pequeño tostadero y café que, con el paso de las décadas, fue transformándose en lo que hoy es una cadena de alcance nacional e internacional.

Actualmente en manos de la tercera generación de la familia, con la cuarta ya comenzando a sumarse, la empresa reúne en su ADN la tradición artesanal del tostado natural con una visión empresaria moderna y ambiciosa.

"Somos una empresa de ya 93 años. La compañía ha pasado por distintos momentos y siempre fue una compañía de crecimiento", señaló Leandro Canabe, gerente general de la empresa, en diálogo con iProfesional en una entrevista de abril de este año.

Hoy, con más de 230 sucursales en operación, Café Martínez ocupa el primer puesto en participación de mercado dentro del segmento de cafeterías en Argentina, según datos publicados recientemente en informes del sector.

La cadena tiene presencia también en Paraguay y en Uruguay, y proyecta alcanzar los 600 locales entre todos los países donde opera en el horizonte de los próximos 10 años. El foco estratégico del momento está puesto en la eficiencia operativa, la consolidación del negocio y la mejora continua de la experiencia en las sucursales.

En paralelo a la expansión de locales, la compañía avanza en la diversificación de canales. "Vamos a crecer en el canal de supermercadismo, en el e-commerce, en el canal B2B. También estamos desarrollando marcas para terceros. La franquicia sigue siendo nuestro principal negocio, pero la compañía busca crecer en todos estos frentes", explicó Canabe.

En esa línea, uno de los lanzamientos recientes más destacados fue el café liofilizado de origen colombiano, que se suma a la ampliación de la línea de cafés de origen y al desarrollo de blends propios, como el Blend Argento, un café elegido directamente por los clientes más fieles del Club Martínez a través de catas especiales.

La empresa también realizó en febrero de este año una fuerte inversión en infraestructura productiva: incorporó una tostadora Giesen -una de las marcas más reconocidas a nivel internacional- que le permitió cuadruplicar su capacidad de producción. "A nivel anual vamos a estar más o menos alrededor de las 700 toneladas", detalló Canabe.

Esta inversión se complementa con la implementación de un nuevo sistema de facturación y gestión que buscará mejorar el control de variables clave como el rendimiento de productos, el inventario y la rotación de stock, y que se irá desplegando a lo largo de los próximos 12 meses en toda la red de locales.

El Club Martínez, el programa de fidelización de la cadena, cuenta con aproximadamente 1.200.000 personas registradas, quienes acumulan créditos en cada consumo que luego pueden canjear por descuentos. "Uno tiene que estar mucho más activo de cara al cliente: buscando la mejor atención, propuestas innovadoras, y también darte vuelta y trabajar en la eficiencia", resumió el gerente general.