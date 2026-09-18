Plazo fijo tradicional vs UVA: cuál paga más

La constante fluctuación en el ritmo de los precios y la actualización de las tasas en el sistema financiero llevan a los ahorristas a revisar sus estrategias de inversión. Al momento de proteger la capacidad de compra de sus ingresos, el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA se mantienen como las dos alternativas bancarias más elegidas dentro del mercado argentino.

Frente a un escenario de desaceleración de la inflación y tasas de interés en niveles inferiores a meses anteriores, la conveniencia de cada herramienta depende del tiempo en que se pueda dejar el dinero inmovilizado y del rendimiento final esperado. Para analizar qué opción resulta más conveniente, la comparativa entre uno y otro con un depósito inicial de $1.000.000 invertido a 90 días.

Los números del plazo fijo UVA a tres meses

El plazo fijo UVA se destaca por ajustar el capital colocado según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo, la cual refleja la variación de la inflación, sumando además una tasa adicional fija del 1 por ciento anual. Aunque exige inmovilizar los fondos durante un período mínimo de tres meses, la simulación demuestra los siguientes resultados concretos sobre un depósito de $1.000.000 a 90 días:

Actualización por cotización UVA: $52.928,78

Intereses adicionales acumulados: $2.465,75

Ganancia total obtenida: $55.394,53

Monto final acumulado al vencimiento: $1.055.394,53

De este modo, la alternativa UVA alcanza una rentabilidad superior al 5,5 por ciento durante el trimestre, consolidándose como un mecanismo eficaz para resguardar el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

El rendimiento del plazo fijo tradicional y la comparación final

En contraposición, la modalidad tradicional se mantiene como la vía más elegida por los usuarios que priorizan la liquidez y la previsibilidad a corto plazo. Si se toma como referencia una Tasa Nominal Anual del 19%, similar a la establecida por el Banco Nación, la colocación del mismo millón de pesos durante el período de 90 días arroja las siguientes cifras:

Intereses ganados en el trimestre: $46.849,32

Monto total a cobrar al vencimiento: $1.046.849,32

Rendimiento porcentaje obtenido: aproximadamente 4,68% en tres meses

Al cotejar ambos resultados para una inversión de $1.000.000 de pesos, hay una ventaja clara a favor de la opción ajustable. El plazo fijo UVA genera $8.545,21 más de ganancia limpia en comparación con la versión tradicional, finalizando con un saldo total de $1.055.394,53 frente a los $1.046.849,32 que otorga la tasa fija.