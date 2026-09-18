Préstamos de hasta $40.000.000 para jubilados: requisitos y tasas

Las opciones de financiamiento personal dirigidas a la tercera edad registraron actualizaciones significativas en sus topes máximos y condiciones de acceso. Diversas entidades bancarias públicas y privadas ajustaron sus propuestas crediticias en el mercado nacional, habilitando a jubilados y pensionados a solicitar montos que pueden alcanzar los $40.000.000, e incluso topes generales de hasta 50 o 60 millones según el caso, para destinar a proyectos personales, reformas u organización financiera de libre disponibilidad.

El acceso a este tipo de préstamos está condicionado por la capacidad de pago del solicitante y por la entidad en la cual percibe sus haberes previsionales. Cada banco establece porcentajes máximos de afectación sobre el ingreso mensual, los cuales suelen oscilar entre el 30 y el 35 por ciento de la jubilación neta, con la intención de asegurar que la cuota resultante no comprometa la estabilidad económica del adulto mayor durante el período de devolución acordado.

Las entidades que otorgan los créditos y las condiciones requeridas

Tres de los principales bancos del sistema financiero concentran la oferta de estas líneas de financiamiento de gran escala, exigiendo en la mayoría de los casos que los solicitantes cobren sus haberes en sus plataformas oficiales:

Banco Provincia : dispone de financiamiento para jubilados que perciben sus haberes en la institución, sin establecer un límite estricto de edad máxima. Permite solicitar montos que llegan a los $40.000.000 -con un techo general de $50 millones- y plazos de devolución que se extienden hasta en 60 meses . Se exige el cobro de haberes en la entidad y la solicitud se efectúa a través del sistema BIP Móvil o home banking con acreditación en 24 horas.

Banco Nación : brinda préstamos personales con montos que alcanzan los $40.000.000 dentro de un límite global de $50 millones. Está dirigido a jubilados y pensionados que cobran a través del banco, quedando excluidos los titulares de pensiones asistenciales o no contributivas. Permite devolver el capital en hasta 36 meses mediante el sistema e@descuento o extender la financiación hasta 72 cuotas con débito automático en cuenta, siempre que el valor de la cuota no supere el 35 por ciento de los ingresos netos.

Banco BBVA: comercializa una línea orientada a jubilados y pensionados que perciban sus haberes en la firma y tengan hasta 74 años. El financiamiento llega a $40.000.000 (con un límite máximo general de hasta 60 millones) y plazos de 6 a 60 meses. Requiere un ingreso mínimo de $308.200 y que la cuota no supere el 30 por ciento del haber.

El esquema de tasas de interés y el Costo Financiero Total

A la hora de evaluar la alternativa más conveniente, el nivel del Costo Financiero Total (CFT) y la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubican como variables determinantes entre el sector público y la banca privada. El Banco Nación encabeza la propuesta con las tasas más competitivas del mercado, informando para su línea una TNA del 49 por ciento y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 61,70 por ciento, con un Costo Financiero Total en TNA del 59,29 por ciento y en TEA del 78,38 por ciento.

Por su parte, el Banco Provincia establece para sus colocaciones una Tasa Nominal Anual que se sitúa entre el 97,40 y el 99,40 por ciento, según las condiciones particulares del usuario y la modalidad de cobro elegida. En el ámbito privado, el BBVA aplica una Tasa Nominal Anual fija del 99 por ciento con sistema de amortización francés y una TEA del 158,9 por ciento. Esta entidad no cobra gastos de otorgamiento y permite la cancelación anticipada sin costo adicional una vez transcurridos 180 días desde el desembolso o cuando se haya saldado al menos el 25 por ciento del plazo acordado.