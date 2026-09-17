Chacarita y Colegiales fueron elegidos entre los 40 barrios más cool del mundo

Esta combinación de barrios fue elegida por la revista entre los 40 más cool del mundo por su oferta gastronómica, cultural y de espacios verdes.

Buenos Aires volvió a aparecer en una selección internacional vinculada con el turismo y la vida urbana. Esta vez, el reconocimiento fue para Chacagiales, una zona que reúne sectores de Colegiales y Chacarita y que fue incluida por la revista Time Out entre los barrios más cool del planeta.

La publicación le asignó el puesto 22 en su ranking anual, que reúne 40 barrios de ciudades de todo el mundo. La selección pone el foco en lugares que desarrollaron una identidad propia a partir de su gastronomía, propuestas culturales, comercios independientes y espacios destinados al entretenimiento.

En el caso de Chacagiales, Time Out destaca especialmente la transformación de una zona tradicional de Buenos Aires, que incorporó nuevas propuestas sin perder algunos de sus rasgos urbanos característicos.

Por qué Chacagiales entró en el ranking de Time Out

El atractivo que encontró la revista no se limita a un punto específico del barrio. Su descripción combina distintos elementos de la vida cotidiana: arboledas, espacios verdes, restaurantes, cafés, bares de vinos y centros culturales.

La publicación también señala el cambio que atravesó el área durante los últimos años. Allí donde antes predominaban talleres, almacenes y viviendas tradicionales, comenzaron a multiplicarse proyectos vinculados con la creatividad, la gastronomía y el entretenimiento.

"Los mapas de la ciudad marcan un límite, pero las calles cuentan una historia diferente. Antaño conformado por talleres, almacenes y casas tradicionales, el área se ha transformado en uno de los centros creativos más vibrantes de Buenos Aires", describen desde la publicación.

Según la revista, esa combinación convirtió a Chacagiales en una zona especialmente atractiva para recorrer a pie y descubrir propuestas independientes. La publicación menciona, además, una sucesión de nuevas aperturas durante el último año relacionadas con la gastronomía, la cultura y un estilo de vida relajado.

Qué hacer en Chacagiales durante un día

La revista también armó una hoja de ruta para quienes quieran conocer la zona durante un día completo.

El recorrido comienza en Hobby, elegido como punto para tomar un café por la mañana. Desde allí, la propuesta continúa por el Mercado de las Pulgas, donde recomienda recorrer sus locales y "curiosear" entre las tiendas vintage.

A mitad de la jornada aparecen dos opciones para descansar al aire libre: Plaza Mafalda y Parque Ferroviario Colegiales. El almuerzo, en tanto, puede hacerse en la terraza de Kanka.

La tarde queda reservada para conocer algunos de los comercios y espacios creativos que forman parte de la identidad que Time Out atribuye al barrio. Entre las paradas aparecen C Art Media, un complejo artístico y cultural de usos múltiples; Granada Almacén Orgánico, que combina alimentos saludables con formato de mercado barrial; y Mixtos, emprendimiento de calzado y accesorios sin género.

Para finalizar la jornada, la publicación recomienda pasar por Bochinche, Smak Bistró o Abreboca, donde propone combinar la cena con unas copas.

El ranking internacional completo de Time Out

La selección internacional quedó conformada por 40 barrios: