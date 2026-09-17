El proyecto contempla cambios estructurales, nuevos accesos y reuniones informativas para que la comunidad conozca cada etapa del desarrollo

Incluye butacas para socios, mejoras acústicas y de fachada, buscando estar listo para el Mundial 2030.

La obra durará 36 meses, finalizando en 2029, y permitirá que el estadio se mantenga operativo durante su ejecución.

River Plate presentó el proyecto de remodelación del Estadio Monumental ante jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial durante un encuentro realizado el lunes 14 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples del club, en Núñez. La iniciativa contempla una nueva bandeja perimetral de 360 grados, el techado integral del estadio y una ampliación de la capacidad hasta 101.000 espectadores.

El plan forma parte de la transformación de la infraestructura del Monumental y contempla nuevas áreas de circulación, espacios gastronómicos y modificaciones destinadas a adaptar el estadio para partidos de fútbol, recitales y otros espectáculos masivos.

La presentación estuvo encabezada por el vicepresidente segundo de River, Ignacio Villarroel; el vicepresidente tercero, Mariano Taratuty; y el presidente de la Comisión de Disciplina, Juan Manuel Gallo. Durante la jornada, los dirigentes explicaron las características de la obra, sus distintas etapas y el cronograma previsto para los trabajos.

De acuerdo con la planificación presentada por el club, la ejecución tendrá una duración estimada de 36 meses y la finalización está prevista para 2029.

La nueva quinta bandeja del Monumental

Uno de los principales cambios proyectados para el estadio será la construcción de una nueva tribuna perimetral que recorrerá 360 grados alrededor del campo de juego. Esta estructura, denominada quinta bandeja, permitirá incorporar aproximadamente 16.000 nuevas localidades.

Según la información difundida por River, esos lugares estarán destinados a los socios y no tendrán un costo adicional dentro del esquema de acceso para asociados. Con la ampliación, el Monumental pasará a contar con unas 40.000 localidades sin arancel adicional.

La nueva bandeja también tendrá un diseño vinculado con los colores institucionales del club. Las butacas combinarán rojo y blanco y formarán una composición visual alrededor del sector superior del estadio.

El proyecto incorpora además espacios de circulación ubicados debajo de la grada correspondiente al nivel 5. A esto se suma la construcción de un patio gastronómico en el sector de San Martín Baja.

En el exterior, la remodelación contempla una nueva fachada revestida con paneles de aluminio, que formará parte de la intervención sobre la estructura existente del Monumental.

Cómo será el nuevo techo del estadio

El segundo componente central de la remodelación será la construcción de un techo integral. La cubierta alcanzará distintos sectores del estadio y tendrá como uno de sus objetivos brindar protección frente a las condiciones climáticas.

El diseño previsto combinará una membrana traslúcida con sectores metálicos. La utilización de materiales traslúcidos permitirá conservar el ingreso de luz natural hacia el interior del estadio, un aspecto que también estará vinculado con el mantenimiento del césped híbrido utilizado en el campo de juego.

La estructura del techo incorporará, además, elementos destinados a mejorar las condiciones acústicas del recinto. Parte de los sectores metálicos tendrá la función de reducir la propagación del sonido hacia el exterior.

El proyecto incluye sistemas de sujeción que podrán utilizarse para la instalación de escenarios y otros elementos necesarios para recitales y espectáculos. De esta manera, la cubierta estará integrada a la infraestructura necesaria para organizar eventos deportivos y musicales.

La incorporación del techo también modificará la configuración general del Monumental y permitirá contar con una estructura permanente para la realización de actividades que requieran cobertura sobre sectores del estadio.

La capacidad llegará a 101.000 espectadores

Con las modificaciones previstas, River proyecta llevar la capacidad total del Monumental hasta aproximadamente 101.000 espectadores.

La ampliación estará vinculada principalmente con la construcción de la quinta bandeja, que agregará unas 16.000 localidades. El proyecto también contempla intervenciones en diferentes sectores del estadio para adecuar la circulación y los servicios a la nueva capacidad.

La obra forma parte de un proceso de renovación que incluye infraestructura para partidos de fútbol y eventos masivos. Entre los espacios previstos aparecen nuevas áreas gastronómicas y sectores de circulación asociados a la ampliación de las tribunas.

El objetivo técnico del proyecto es integrar las nuevas estructuras con el estadio existente, manteniendo su funcionamiento durante buena parte del período de construcción.

Cómo será la construcción del Monumental

River prevé desarrollar la remodelación en diferentes etapas con el objetivo de reducir el impacto de los trabajos sobre la actividad deportiva.

El cronograma presentado por el club establece una duración estimada de 36 meses. Durante ese período, el estadio continuará siendo utilizado para los partidos que puedan desarrollarse con normalidad mientras avanzan las diferentes etapas de construcción.

Según la planificación difundida, River calcula que deberá trasladar sus partidos a otros estadios en no más de tres oportunidades durante todo el proceso de remodelación.

El proyecto técnico contempla una estructura sostenida por 100 columnas. De ese total, 50 tendrán forma de V y estarán distribuidas como parte del sistema estructural previsto para la nueva configuración del estadio.

Las fundaciones requerirán excavaciones de entre 16 y 27 metros de profundidad. La construcción también implicará trabajos de movimiento de suelo y utilización de materiales destinados a la ejecución de las nuevas estructuras.

En términos de volumen, el proyecto contempla:

El movimiento de aproximadamente 17.000 metros cúbicos de tierra

La utilización de 1.684 toneladas de acero

La aplicación de 17.230 metros cúbicos de hormigón

Estas tareas se desarrollarán de manera progresiva de acuerdo con las distintas etapas previstas en el cronograma de obra.

La empresa alemana que participa del proyecto

River desarrolló el proyecto de remodelación junto con Schlaich Bergermann Partner, una firma alemana especializada en ingeniería y diseño de grandes estructuras.

La compañía participó en proyectos vinculados con distintos estadios internacionales, entre ellos el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu.

Para la remodelación del Monumental, la empresa interviene en el desarrollo de la estructura correspondiente a la nueva configuración del estadio y del sistema de cubierta.

La propuesta contempla integrar la quinta bandeja, el techo y las modificaciones en los distintos sectores del recinto con la infraestructura existente.

Una vez finalizados los trabajos, River proyecta contar con un estadio con capacidad para 101.000 personas y preparado para recibir partidos de fútbol y espectáculos de gran convocatoria.

Cuándo terminará la remodelación del Monumental

El cronograma presentado por River establece 2029 como año previsto para la finalización de la remodelación.

El calendario también adquiere relevancia en relación con la Copa del Mundo de 2030, que tendrá sedes en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Si se mantiene el cronograma previsto, el Monumental estará remodelado antes del inicio del Mundial 2030 y podrá quedar disponible para recibir actividades vinculadas con ese torneo. Entre las posibilidades contempladas se encuentra la realización de uno de los partidos inaugurales de la Selección argentina.

La disponibilidad del estadio dependerá, de todos modos, de la programación y las decisiones que se adopten para la organización de la competencia.

River presenta la remodelación a sus socios

La exposición ante representantes del Poder Judicial se realizó en el marco de un encuentro institucional que River organiza anualmente con jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

La actividad permitió presentar las características del proyecto, explicar las etapas previstas y detallar el cronograma de ejecución de las obras.

En paralelo, River desarrolla reuniones informativas destinadas a sus socios. Los encuentros se realizan los lunes y reúnen a grupos reducidos de asociados para explicar los avances de la remodelación y responder consultas sobre las características de la nueva infraestructura.

Estas reuniones forman parte de la comunicación del proyecto hacia los socios mientras continúan las distintas etapas de planificación y ejecución.

La remodelación proyectada contempla la incorporación de la quinta bandeja, un techo integral, nuevas áreas gastronómicas, modificaciones en los espacios de circulación y una capacidad total estimada en 101.000 espectadores. El cronograma establece un período de construcción de 36 meses y una finalización prevista para 2029.