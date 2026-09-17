Qué son y para qué sirven las líneas azules que pintaron en Buenos Aires

Muchas de las principales avenidas y calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amanecieron con una demarcación poco habitual que llamó la atención de automovilistas y peatones. Se trata de una traza continua pintada de color azul sobre el asfalto que recorre distintos barrios porteños y que responde a los preparativos logísticos para la realización de la Maratón Internacional de Buenos Aires, uno de los eventos deportivos de atletismo más masivos de la región, que se desarrollará el domingo 20 septiembre y que contará con la participación de cerca de 17 mil corredores.

Esta señalización vial temporaria cumple una función estratégica en la organización de la competencia de 42 kilómetros de extensión. La marca sobre la calzada actúa como una guía visual directa para los miles de corredores que participan del circuito, señalando el recorrido oficial certificado y optimizado para completar la distancia exacta exigida por las regulaciones internacionales del atletismo de calle.

La presencia de la traza sobre el pavimento anticipa además los operativos de tránsito, cortes de calles y desvíos programados por el Gobierno porteño para el fin de semana. La demarcación cruza arterias emblemáticas como la Avenida Figueroa Alcorta, la Avenida Corrientes, la Avenida de Mayo y la zona del Paseo del Bajo, conectando los puntos históricos y turísticos más destacados de la capital nacional.

Función técnica de la traza azul y beneficios para los atletas en la maratón

La utilización de la denominada línea azul es un estándar mundial aplicado en las maratones más prestigiosas del planeta, como las de Nueva York, Berlín o Londres. Su trazado responde a criterios técnicos de precisión y seguridad vial para los competidores:

Marcación de la ruta más corta : indica el camino ideal tangente a las curvas, garantizando que quien siga la línea recorra exactamente los 42,195 kilómetros medidos por los agrimensores oficiales.

Orientación para corredores de élite y aficionados: permite mantener la concentración en el ritmo de carrera sin necesidad de dudar sobre giros o desvíos en las intersecciones urbanas.

Delimitación del espacio de carrera: sirve de referencia para los operativos de seguridad, vehículos de asistencia médica, motos de la organización y puestos de hidratación a lo largo de todo el trayecto.

Certificación internacional: la presencia de la traza responde a las pautas de homologación de la World Athletics para validar las marcas registradas por los deportistas.

Recorrido de la maratón de Buenos Aires y recomendaciones de tránsito en la ciudad

La competencia atlética implicará el despliegue de operativos especiales a cargo de los agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires para ordenar la circulación vehicular durante la jornada deportiva.

Zona de largada y llegada: el punto neurálgico de la prueba se ubica sobre la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo y la hora oficial de largada está pautada para las 7 de la mañana.

Trazado por puntos emblemáticos: los atletas transitarán por el Obelisco, la Plaza de Mayo, el barrio de La Boca, San Telmo, San Cristóbal y Puerto Madero, entre otros.

Cortes de tránsito progresivos: las interrupciones en la circulación se irán aplicando y levantando de forma escalonada a medida que avance la marea de corredores por los distintos sectores.

Transporte público y alternativas: se recomienda a los conductores evitar el cuadrante macrocentro y utilizar vías alternativas como la Avenida General Paz o la autopista 25 de Mayo durante el desarrollo del evento.

Foto de portada: Fotorun