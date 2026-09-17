Cambios en Libreta AUH: cómo funciona el nuevo sistema para acreeditar la plata retenida

Con la nueva resolución, el cruce de información digital permite agilizar el pago del complemento anual y evita trámites presenciales a millones

El Ministerio de Capital Humano confirmó un cambio en el sistema de la Libreta AUH: la acreditación de controles de salud y escolaridad para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo pasará a ser automática.

El nuevo esquema alcanza a los titulares de la AUH con hijos de entre 5 y 17 años. Los Ministerios de Salud y Educación enviarán directamente a ANSES la información sobre el cumplimiento de las condicionalidades, sin que las familias tengan que realizar ninguna gestión presencial ni entregar papeles.

La Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial, formalizó el cambio. El objetivo es simplificar las gestiones que millones de familias debían repetir cada año para acceder al complemento acumulado.

Cómo funcionará el nuevo sistema automático para acreditación

ANSES recibirá los datos de salud y escolaridad a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos. Ya no hará falta que los padres pidan certificados en hospitales públicos o privados, ni que lleven constancias escolares firmadas por directivos.

El Ministerio de Salud informará si los chicos cumplieron con los controles sanitarios y el plan de vacunación. La Secretaría de Educación, por su parte, certificará la asistencia regular a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

Con esos datos en mano, ANSES validará automáticamente el cumplimiento de los requisitos. Si todo está en orden, el 20% retenido se depositará sin que el titular deba acercarse a ninguna oficina ni completar formularios.

Capital Humano aclaró que el mecanismo busca reducir la carga burocrática sobre las familias más vulnerables. Durante años, el trámite de la Libreta AUH implicó largas esperas en hospitales y escuelas, filas en dependencias de ANSES y riesgo de perder el beneficio por un simple papel mal completado.

Qué pasa si el cruce de datos falla

La automatización no elimina por completo la vía presencial. Si el intercambio de información entre los organismos no logra verificar los datos de un titular, se mantiene la posibilidad de presentar documentación de forma manual.

En esos casos, las familias deberán acudir a ANSES con los certificados que respalden el cumplimiento de los controles de salud y la escolaridad. El comunicado oficial remarcó que se podrá "continuar presentando la documentación de forma presencial ante ANSES como lo hacía habitualmente".

Este sistema mixto funciona como red de seguridad: si Salud o Educación no tienen registrados ciertos datos, o si hay inconsistencias en las bases, el titular podrá recurrir al procedimiento tradicional y evitar la pérdida del beneficio.

Capital Humano no especificó qué porcentaje de casos podría requerir intervención manual. El éxito del nuevo esquema dependerá de la calidad y actualización de las bases de datos de cada jurisdicción provincial y nacional.

Qué cambia respecto del sistema anterior

Hasta ahora, las familias debían completar la Libreta AUH con la certificación de los controles sanitarios y la constancia de escolaridad. Era necesario obtener la firma y sello de cada establecimiento, llevar el formulario a ANSES y esperar la validación.

El proceso sumaba pasos: pedir turno en el hospital, presentarse con el niño o adolescente, conseguir que un profesional certificara los controles, repetir lo mismo en la escuela, y finalmente dirigirse a ANSES para entregar el documento.

Cualquier error u omisión en el formulario podía generar demoras o rechazo del trámite. Si faltaba un sello, si la fecha estaba mal consignada o si la firma no era legible, el 20% retenido quedaba sin acreditar hasta corregir el problema.

Con el nuevo mecanismo, ese circuito desaparece para la mayoría de los casos. Salud y Educación transmitirán los datos de manera directa y segura, sin intermediación del titular ni papeles físicos de por medio.

Qué dice exactamente la Resolución 508/2026

La normativa publicada en el Boletín Oficial especifica que la acreditación del cumplimiento de controles sanitarios, plan de vacunación y ciclo escolar se realizará de forma automática mediante intercambio de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y ANSES.

El texto aclara que esto aplica tanto a los controles de salud de niños hasta 4 años inclusive, como a la certificación de escolaridad de chicos a partir de los 5 años de edad. Para percibir el 20% reservado, el titular debe acreditar ambas condiciones según la edad de cada hijo.

En los considerandos, la resolución afirma que la medida "contribuye al fortalecimiento del sistema de protección social, reforzando la vinculación entre la política sanitaria y educativa con la política de ingresos".

También remarca el alineamiento con los compromisos asumidos por el Estado en materia de infancias, reducción de pobreza y acceso a la educación formal, tres ejes que justifican el control de las condicionalidades para mantener el beneficio.

La norma establece que, cuando se verifique automáticamente el cumplimiento de controles sanitarios y vacunación en menores de hasta 4 años, el monto reservado se liquidará de forma mensual junto con el 80% habitual de la prestación.

Si no se logra verificar los datos, la acreditación y liquidación del monto retenido se efectuarán conforme los procedimientos y plazos que determine ANSES. La resolución deja en manos del organismo de seguridad social la definición de esos mecanismos alternativos.

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

ANSES no deposita cada mes el total de la Asignación Universal por Hijo para menores de entre 5 y 17 años, aunque sí lo hace con los de 4 años o menos. Del monto correspondiente a cada niño o adolescente de 5 años en adelante, acredita el 80% en el pago mensual y retiene el 20% restante.

Ese porcentaje se acumula durante todo el año. A fin de año, una vez comprobado el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad exigidos por el programa, ANSES deposita el complemento.

Hasta ahora, esa comprobación dependía de la presentación de la Libreta AUH completa y sellada. Con el cambio anunciado por Capital Humano, esa validación pasa a ser automática cuando el cruce de datos entre organismos lo permita.

La lógica detrás de la retención busca garantizar que los chicos efectivamente acceden a educación y salud. Sin ese control, el Estado no tendría forma de asegurar que la asignación cumple su objetivo social más allá de la transferencia monetaria.

Cuánto se cobra de AUH en septiembre de 2026

En septiembre de 2026, la Asignación Universal por Hijo tuvo un incremento del 2,11%, vinculado a la actualización mensual de las prestaciones. El valor total de la asignación quedó en $154.031 por cada hijo, pero ese no es el monto que se deposita de manera inmediata todos los meses.

ANSES acredita habitualmente el 80% de la prestación, equivalente a $123.221,55 por hijo. El 20% restante, que en este caso representa $30.809,45, queda retenido hasta que se compruebe el cumplimiento de las condiciones de salud, vacunación y escolaridad.

Con la nueva modalidad anunciada por Capital Humano, esa validación pasará a realizarse automáticamente cuando el intercambio de datos entre los organismos permita confirmarla.

Para los titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, el pago mensual de septiembre asciende a $401.226,62. La Asignación por Embarazo también se ubica en $123.221,55.

Los montos pueden complementarse con otros beneficios, como la Prestación Alimentar, según la situación de cada grupo familiar. En todos los casos, la automatización del trámite aplica por igual y no modifica los valores ni la estructura de la prestación.