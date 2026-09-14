AUH: cuánto cobro en septiembre 2026 de ANSES

La ANSES elevó los montos a pagar correspondientes a la AUH SUAF en septiembre de 2026, con una suba del 2,11%. Cuánto se cobra por el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevó los montos a pagar correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre de 2026, con una suba del 2,11% que responde al esquema de movilidad mensual vigente.

La suba de la AUH ya implementada por la ANSES responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se utiliza para actualizar las prestaciones del organismo previsional.

Teniendo en cuenta el incremento, el monto de la AUH en septiembre de 2026 es de $154.031 por hijo. Igualmente, vale tener presente que el dinero que se cobra mensualmente puede variar según corresponda o no la reserva del 20% de la prestación.

Cuánto cobró por la AUH de ANSES en septiembre 2026

Con el aumento del 2,11% de ANSES, el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH quedó en $154.031 por hijo para septiembre 2026.

Cuando corresponde la reserva del 20%, los montos quedan de la siguiente manera:

AUH por hijo: $154.031.

80% de cobro mensual: $123.224,80.

20% reservado: $30.806,20.

El 20% retenido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y, cuando corresponde por la edad, escolaridad establecidos por la ANSES para la prestación.

Existe una excepción importante para las familias con niños de hasta 4 años inclusive. Desde marzo de 2026, cuando la ANSES puede verificar automáticamente a través de la información del Ministerio de Salud que se cumplieron los controles sanitarios y el plan de vacunación, el 20% reservado se liquida automáticamente junto con el 80%. Por ende, en esos casos se cobra mensualmente el 100% de la AUH.

Si ANSES no cuenta con esa información, el titular puede acreditar el cumplimiento de los requisitos mediante la Libreta AUH.

Cuánto se cobra por la AUH SUAF ANSES por discapacidad en septiembre 2026

En igual sentido, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad también aumentó un 2,11% en septiembre 2026.

Por lo tanto, el monto total quedó en $501.537. En los casos en los que se aplica la reserva del 20%, el pago mensual equivale a $401.229,60.

A continuación, los nuevos valores:

AUH por hijo con discapacidad: $501.537.

80% mensual: $401.229,60.

20% reservado: $100.307,40.

Asimismo, la AUH SUAF ANSES tiene montos diferenciales para los beneficiarios alcanzados por la denominada Zona 1, que comprende a las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Los valores de la zona 1 de septiembre 2026 quedaron de la siguiente manera:

AUH por hijo: $200.241.

80% mensual: $160.192,80.

20% reservado: $40.048,20.

AUH por hijo con discapacidad: $651.998.

80% mensual por discapacidad: $521.598,40.

20% reservado por discapacidad: $130.399,60.

El monto diferencial corresponde a los titulares alcanzados por las condiciones establecidas para la Zona 1.

Cuánto se cobra por el Complemento Leche en septiembre 2026

De la misma manera, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se actualizó y pasó a ser de $58.098 en septiembre de 2026.

Esta prestación está destinada a acompañar la alimentación y nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida y alcanza a titulares de la Asignación por Embarazo y familias que cobran AUH por niños de hasta 3 años.

El Complemento Leche se otorga automáticamente a quienes cumplen los requisitos, por lo que no es necesario realizar una inscripción específica para recibirlo.

El aumento del 2,11% de la AUH en septiembre responde al mecanismo de movilidad mensual que actualiza las prestaciones de acuerdo con la variación del IPC nacional publicado por el INDEC.

De esta manera, el valor general de la AUH de ANSES quedó en $154.031 en septiembre de 2026, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanzó los $501.537.