Lanzan una caja exclusiva con los mejores alfajores del país

La organización del Campeonato Mundial del Alfajor anunció de manera oficial el lanzamiento de la Selección de Alfajores Premiados 2026, una caja de colección en edición limitada que reúne a las marcas galardonadas en la quinta edición del certamen internacional realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta propuesta busca resolver la dificultad de acceso a productos artesanales de distribución acotada, reuniendo en un solo paquete los exponentes distinguidos por el jurado de expertos de la gastronomía.

La iniciativa, que se repite de forma consecutiva desde el año 2022, reúne muestras de pequeños productores y elaboradores independientes de distintos puntos de la República Argentina. La caja incluye ejemplares que se destacaron en las diversas categorías del concurso, combinando perfiles de sabor tradicionales con rellenos innovadores, coberturas especiales y materias primas representativas de la identidad culinaria regional de cada provincia participante.

El lanzamiento busca poner al alcance de los consumidores aquellas elaboraciones que suelen comercializarse de manera exclusiva en sus localidades de origen o en circuitos gastronómicos específicos. Al concentrar las marcas premiadas en una misma presentación comercial, el público tiene la posibilidad de degustar las creaciones reconocidas en el certamen sin necesidad de trasladarse ni realizar compras individuales a cada uno de los emprendimientos.

Atractivos y características de la edición especial

La caja de colección fue diseñada tanto para la degustación directa como para funcionar como un objeto de recuerdo representativo de la edición 2026 del evento internacional. Entre los aspectos constitutivos de esta presentación especial se destacan los siguientes elementos:

Diversidad de recetas: incluye productos con coberturas de chocolate en distintas concentraciones, merengue italiano y opciones con frutos secos o harinas alternativas.

Innovación en los rellenos: recopila combinaciones de dulce de leche tradicional, mermeladas de frutas nativas, licores y pastas artesanales distinguidas en la evaluación sensorial.

Origen federal: incorpora creaciones de pequeños emprendimientos y pymes de diferentes provincias argentinas, promoviendo la visibilidad de los insumos locales.

Edición limitada: el volumen de producción de las cajas está sujeto a la capacidad operativa de los elaboradores artesanales que integran la nómina de ganadores.

Canales de comercialización y envíos a todo el país

La venta de la caja Selección de Alfajores Premiados 2026 se realiza de forma exclusiva a través de los canales digitales de la organización del evento. Quienes deseen adquirir el producto deberán ingresar a la plataforma oficial de comercio electrónico del certamen en tienda.mundialdelalfajor.com.

El sistema de compra virtual permite coordinar los envíos a domicilio a distintos puntos del territorio nacional para facilitar la entrega de las unidades. Debido a la naturaleza artesanal de los alfajores incluidos y al stock limitado asignado para esta acción, desde la organización recomendaron realizar la reserva con anticipación a través de la tienda web oficial. El costo de es $28.900 y trae siete unidades.