Todos los cortes de tránsito por la maratón de Buenos Aires

La Maratón Internacional de Buenos Aires se disputará este domingo 20 de septiembre con la participación de miles de corredores de todo el país y del exterior. Para garantizar el desarrollo de la prueba atlética de 42 kilómetros sobre el trazado oficial certificado, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá un amplio operativo de ordenamiento vial que incluirá cortes totales, interrupciones momentáneas y cierres de accesos a autopistas en diversos barrios porteños.

Las restricciones a la circulación vehicular comenzarán de manera progresiva desde las primeras horas del sábado 19 de septiembre en la zona del parque de salida y se extenderán hasta la tarde del domingo. El despliegue de los agentes de tránsito afectará a las principales avenidas y arterias del macrocentro, el área de Puerto Madero, la zona de la Plaza de Mayo y el corredor norte que conecta Palermo con Belgrano, por lo que las autoridades recomendaron priorizar el uso del transporte público y planificar trayectos alternativos.

El punto neurálgico del evento estará concentrado sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, donde se ubicará el arco de largada y llegada. Debido al montaje de la infraestructura logística, los escenarios y las áreas de servicios para los deportistas, ese sector del Parque Tres de Febrero permanecerá cerrado al tránsito vehicular de manera continua durante más de un día.

Puntos fijos de corte de tránsito y horarios de restricción

El esquema de ordenamiento vial contempla interrupciones totales en sectores estratégicos de la capital para delimitar el circuito de la competencia y resguardar la seguridad de los atletas:

Avenida Presidente Figueroa Alcorta, rama norte: corte total entre la Avenida Dorrego y la calle Julio A. Noble, desde las 09.00 del sábado 19 de septiembre hasta las 14.00 del domingo 20 de septiembre.

Avenida Presidente Figueroa Alcorta, rama norte: corte total desde las vías del Ferrocarril Mitre hasta la Avenida Dorrego, desde las 22.00 del sábado 19 hasta las 14.00 del domingo 20 de septiembre.

Calle Mariquita Sánchez de Thompson: corte total entre la Avenida De Los Italianos y la Avenida Intendente Hernán Giralt, desde las 00.00 hasta las 14.00 del domingo 20 de septiembre.

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña: corte total entre Maipú y Teniente General Juan Domingo Perón, desde las 03.00 hasta las 14.00 del domingo 20 de septiembre.

Calle Carlos Pellegrini: corte total entre la Avenida Corrientes y la calle Lavalle, desde las 04.00 hasta las 14.00 del domingo 20 de septiembre.

Afectaciones en autopistas y cortes dinámicos durante la carrera

Además de los bloqueos fijos en las arterias del recorrido, el Gobierno porteño implementará medidas de contención para la red de autopistas urbanas y la circulación general dentro del perímetro del circuito: