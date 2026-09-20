La Selección Argentina volverá a jugar frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín en amistosos. Lo hará en el Estadio Mario Alberto Kempes, y en el Monumental

La Selección Argentina jugará sus últimos tres partidos con la presencia del mejor jugador de todos los tiempos en la cancha. Será la despedida de Lionel Andrés Messi, en tres encuentros que se realizarán en octubre, cuyas entradas saldrán a la venta con un valor desde los 90.000 pesos.

Así fue anunciado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para el duelo ante Bolivia, la venta comenzará el 21 de septiembre a las 14 para el público en general, mientras que para los cruces ante Burkina Faso y Benín se venderán a partir del 22 de septiembre a las 18. Todo será solo por la web de DeporTick.

El primer encuentro de la Scaloneta será en el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que los últimos dos en el Monumental.

El tercero de los encuentros de la Selección Argentina en el país tendrá un condimento especial, debido a que ante Benín será la despedida de Messi con la Albiceleste.

Cuánto salen las entradas para la despedida de Messi

Ingresando a deportick.com, las entradas se publicarán con los siguientes precios:

Precios de las entradas para Argentina vs. Bolivia: se venderán a partir del 21 de septiembre a las 14, solo por la web.

POPULAR - $90.000

MENOR A POPULAR (de 3 a 10 años) - $ 25.000

PLATEA GASPARINI - $ 140.000

PLATEA ARDILES - $ 170.000

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Precios de las entradas para Argentina vs. Burkina Faso y Benín: Se venderán a partir del 22 de septiembre a las 18, solo por la web.

POPULAR - $ 90.000

MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) - $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario - $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario - $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano - $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano - $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano - $ 480.000

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Cómo sacar entradas en DeporTick para ver a la Selección Argentina

Para sacar las entradas, hay que estar registrado en DeporTick. Una vez realizado el proceso y logueado, hay que buscar el evento al cual se quiere asistir, seleccionar y comprar.

Es importante hacer el proceso de registro antes de la hora que salgan a la venta las entradas, para ganar tiempo, ya que se espera mucha gente a la misma hora para conseguir su lugar.