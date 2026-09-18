El futbolista compró una mansión de u$s10,75 millones y sumó unidades de lujo. Miami atrae a inversores internacionales que buscan vivienda y renta

El mercado inmobiliario del sur de Florida encontró en Lionel Messi a uno de sus compradores más conocidos. Desde que desembarcó en el Inter Miami, el futbolista argentino incorporó distintos inmuebles de alta gama a su patrimonio y concentró parte de esas inversiones en zonas premium de la ciudad.

Una de las operaciones más relevantes se produjo en septiembre de 2023, cuando Messi adquirió una residencia en Fort Lauderdale por u$s10,75 millones. La vivienda está ubicada sobre el agua y ocupa un lote que tiene unos 52 metros de frente. Entre sus principales características aparecen 10 dormitorios, nueve baños, una pileta, gimnasio, spa y dos muelles.

El patrimonio inmobiliario del delantero también incluye activos en Sunny Isles Beach. A eso se agregan cuatro unidades en un proyecto de Brickell, una de las cuales tuvo un valor cercano a u$s7,5 millones.

Propiedades en Miami: el efecto Messi que atrae a inversores internacionales

Las operaciones del futbolista forman parte de una tendencia más amplia. Miami ganó protagonismo como plaza para quienes buscan inmuebles valuados en dólares, tanto para utilizarlos como residencia como para destinarlos a una estrategia de inversión.

El interés no se concentra únicamente en compradores argentinos. La ciudad recibe también capital de empresarios, ejecutivos y grandes inversores internacionales, atraídos por su oferta residencial de alta gama y por el peso que adquirió Miami como destino global.

La participación de Messi suma además un componente de visibilidad. De allí surge la expresión "efecto Messi", utilizada para describir el impacto que puede generar la presencia de una figura internacional sobre el interés por la ciudad.

Su decisión de comprar propiedades no determina por sí misma el comportamiento del mercado, aunque sí funciona como una referencia visible para potenciales compradores.

Una propiedad puede ser vivienda e inversión

La lógica de quienes ingresan al segmento premium también cambió. Para Nick Pérez, presidente de la división de condominios de Related Group, la experiencia que tendrá el propietario al llegar al inmueble es un factor central: "El comprador internacional quiere saber qué va a encontrar cuando llegue y cuánto tendrá que ocuparse de la propiedad".

Pérez identifica compradores procedentes de Latinoamérica, el Reino Unido, Turquía e Italia. En muchos casos, la intención no es darle un único uso al inmueble: puede servir como vivienda durante determinadas épocas del año y permanecer alquilado el resto del tiempo.

Dentro de ese esquema, Brickell concentra particular interés por la combinación de desarrollos residenciales, restaurantes, entretenimiento y servicios que ofrece el área.

Los acontecimientos internacionales también aportaron exposición para Miami. El Mundial de la FIFA llevó a visitantes extranjeros a conocer la ciudad y, según Pérez, esa experiencia puede acelerar decisiones entre quienes ya analizaban una eventual compra.

Cuánto cuestan las propiedades de lujo

El segmento de mayor valor concentra operaciones de varios millones de dólares. Algunas transacciones rondan los u$s7 millones, mientras que los departamentos más grandes y los penthouses pueden alcanzar los u$s8 millones.

Otra estrategia consiste en mirar zonas que todavía atraviesan procesos de desarrollo. Los inversores siguen esos cambios para detectar oportunidades antes de que la transformación de un barrio se refleje completamente en los precios de las propiedades.

En ese contexto, la cartera de Messi reúne distintas modalidades de inversión: desde una residencia frente al agua en Fort Lauderdale hasta unidades de lujo distribuidas en diferentes sectores del sur de Florida.

El caso muestra cómo una propiedad de alta gama puede responder a objetivos diferentes al mismo tiempo: disponer de una vivienda, preservar capital en un activo inmobiliario dolarizado y, cuando el inmueble permanece desocupado, obtener ingresos mediante un alquiler.

Argentinos ganan peso entre los compradores extranjeros

Los argentinos tienen una presencia relevante en el mercado inmobiliario de Miami. Según un informe de MIAMI REALTORS® RWorld citado por iProfesional, representaron el 12% de las operaciones concretadas por compradores extranjeros, una participación que los ubicó en el segundo lugar, detrás de los compradores de Colombia.

El movimiento también se refleja en los números generales de Miami-Dade. En mayo, las ventas de viviendas crecieron 7,9% interanual y acumularon nueve meses consecutivos de subas. El segmento de mayor valor mostró incluso una evolución superior: las operaciones de propiedades de más de u$s1 millón aumentaron 14,7%.

En términos de volumen, las transacciones inmobiliarias del condado alcanzaron los u$s2.300 millones durante ese mes. Otro dato que caracteriza al mercado es el peso de las compras al contado: casi cuatro de cada diez operaciones residenciales se realizan en efectivo, mientras que en las propiedades premium esa proporción supera el 80%.

Entre los argentinos, los condominios aparecen como una de las alternativas de compra. El objetivo puede variar según el inversor e incluir una propiedad para utilizar durante las vacaciones, generar renta en dólares o mantener un activo como reserva patrimonial.

Edgardo Defortuna, fundador y CEO de Fortune International Group, señaló que el comprador argentino busca combinar la protección del capital con la posibilidad de generar ingresos y conservar una propiedad como inversión de largo plazo.

Así, el mercado de Miami reúne distintos perfiles de compradores y operaciones, desde quienes adquieren una vivienda para uso personal hasta inversores que buscan obtener rentabilidad mediante el alquiler.