Atención AUH: el cambio clave de ANSES para cobrar el retenido mensual

La medida fue implementada por el Ministerio de Capital Humano y ya rige para quienes reciben el beneficio por hijos de entre 5 y 17 años

Una actualización en el esquema de fiscalización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) transformó el procedimiento habitual para certificar la escolaridad y los controles de salud de niños y adolescentes. A partir de una resolución oficial, el Estado nacional dispuso que la verificación de estos requisitos pase a realizarse de manera directa entre organismos públicos, evitando que los adultos a cargo tengan que pedir formularios en escuelas o centros médicos y presentarlos ante la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La iniciativa busca agilizar los mecanismos administrativos y reducir la burocracia en el cobro del porcentaje mensual que la entidad previsional retiene de la prestación. Con este esquema cruzado, la información sobre asistencia a clases, controles sanitarios y vacunas obligatorias se transmite de forma interna, beneficiando a millones de familias que reciben el haber y eliminando las largas esperas o inconvenientes causados por la falta de sellos o datos mal consignados en formato papel.

Cómo opera la validación digital para cobrar el haber retenido

La transformación del sistema se basa en un intercambio informático constante entre las bases de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Salud y la propia ANSES. Cada organismo remite periódicamente los registros de los alumnos matriculados y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio de los menores en edad escolar, permitiendo que el sistema convalide de manera automática la condicionalidad requerida.

Las claves del nuevo flujo de información abarcan las siguientes disposiciones operativas:

Alcance del sistema: la verificación informática directa aplica a los titulares que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.

Envío de datos educativos: las autoridades del área de educación remiten los informes de asistencia regular directamente a la base de datos nacional de la seguridad social.

Cobertura sanitaria: los registros del área de salud informan el cumplimiento de los controles médicos mínimos e inmunizaciones sin intervención de los padres.

Cobro del 20 por ciento retenido: una vez validada la información dentro del sistema, el acumulado retenido durante el año se liquida directamente en la cuenta bancaria del titular.

La alternativa presencial y las excepciones vigentes

A pesar de que el proceso principal queda automatizado para la franja de 5 a 17 años, las autoridades mantuvieron una vía de respaldo para asegurar que ningún beneficiario pierda la acreditación de su dinero en caso de fallas técnicas o demoras en la actualización de las plataformas provinciales. Si el cruce de datos entre dependencias públicas no arroja la información requerida de manera digital, los adultos responsables conservan la facultad de presentar la documentación física con los sellos correspondientes en las delegaciones de ANSES.

Esta instancia presencial funciona como una garantía para los casos en los que existan inconsistencias administrativas o faltantes en los padrones escolares o sanitarios regionales. Por su parte, la normativa contempla que en las situaciones particulares donde los padrones digitales estén completamente al día, la liberación de los fondos guardados operará sin necesidad de turno previo ni gestiones en las oficinas, consolidando un trámite más simple y directo para los beneficiarios del programa de protección social.

Cuánto se cobra de AUH en octubre tras el último aumento

AUH: cuánto se cobra y el haber efectivo con retención

El incremento dispuesto para todas las prestaciones de la seguridad social será del 1,7%, cifra que se corresponde con la inflación medida durante agosto y que fue comunicada por el INDEC. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fija en un valor total de $156.650 por cada menor a cargo. En tanto, para los casos de AUH por Discapacidad, el haber bruto ascenderá a $510.064. Asimismo, el reajuste impacta en el Sistema Único de Asignaciones Familiares, donde la Asignación Familiar por Hijo pasará a ser de $79.667 para el primer rango de ingresos, mientras que por hijo con discapacidad el valor alcanzará los $244.536,77.

Entonces, con la retención del 20% lo que se paga efectivamente a cada beneficiario será así: