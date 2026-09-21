La visita pastoral de León XIV gira entre polémicas, debates políticos y el misterio por los encuentros previstos en diferentes ciudades clave

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una duración de cuatro días y comprenderá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y partirá hacia Lima el miércoles 11, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

La Santa Sede confirmó el recorrido regional el 5 de agosto. El viaje completo se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

En la Argentina, León XIV tendrá una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros con representantes de distintos sectores y actividades vinculadas con el mundo laboral, los jóvenes, las comunidades religiosas y las personas privadas de su libertad.

El pontífice se alojará durante su estadía en Buenos Aires en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre a las 16.30, cuando aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

La llegada se producirá después de las primeras actividades del viaje apostólico en Uruguay. Según el cronograma difundido por la Santa Sede, el Papa permanecerá en territorio uruguayo entre el 6 y el 8 de noviembre, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida. Luego continuará hacia la Argentina.

La estadía argentina se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Ese día, después de una actividad en Luján y de la ceremonia de despedida en Buenos Aires, León XIV viajará hacia Lima para continuar la segunda parte de su gira por Perú.

La agenda contempla actividades en tres jurisdicciones: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires.

La agenda del papa León XIV en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre

La primera jornada completa de León XIV en la Argentina será el lunes 9 de noviembre. El cronograma comenzará por la mañana en Claypole, donde el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.

A las 9.15, está prevista la visita a los trabajadores y a las personas que concurren al establecimiento. El Papa realizará allí un saludo.

El Pequeño Cottolengo Don Orione forma parte de la obra de la congregación fundada por san Luis Orione en la Argentina. La visita había sido incluida entre las actividades previstas para el recorrido del pontífice por el país.

Después de esa actividad, León XIV se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires. A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará la homilía.

La agenda continuará por la tarde con una actividad en la Universidad Católica Argentina. A las 16.10, el Papa participará de un encuentro vinculado con el mundo laboral y pronunciará un discurso.

El recorrido seguirá a las 17.30, cuando está previsto un encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Durante la actividad, León XIV ofrecerá un discurso.

A las 18.45, el pontífice participará de la celebración de las vísperas junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. También está prevista una homilía.

La jornada terminará con una cena con los obispos en la casa del arzobispo, programada para las 19.45.

De esta manera, el lunes concentrará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

Qué hará León XIV en Córdoba el martes 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre estará marcado por el traslado del Papa a Córdoba. La jornada comenzará temprano en Buenos Aires.

A las 7.30, León XIV partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires con destino a Córdoba. El arribo al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella está previsto para las 9.

Una hora después, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. La celebración incluirá la homilía del pontífice.

Luego, la agenda cordobesa continuará en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A las 15.15, León XIV participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminarios y representantes de las pastorales.

Durante esa actividad, el Papa pronunciará un discurso.

El regreso a Buenos Aires comenzará a las 16.55, cuando el avión despegue desde el aeropuerto internacional de Córdoba. El arribo a Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 18.10.

La última actividad del día será en Buenos Aires. A las 20.15, León XIV encabezará una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

La jornada, por lo tanto, tendrá dos etapas diferenciadas. Durante la mañana y parte de la tarde, el Papa estará en Córdoba. Por la noche, regresará a Buenos Aires para el encuentro con jóvenes.

La visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

El miércoles 11 de noviembre será el último día de León XIV en la Argentina. La jornada comenzará con una visita al sistema penitenciario.

A las 8, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde realizará un saludo.

La actividad será la última en la Ciudad de Buenos Aires antes del traslado hacia Luján. El cronograma también contempla que ese mismo día León XIV celebre una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita a la cárcel se incorporará así a una agenda que durante los días anteriores habrá incluido encuentros con trabajadores, jóvenes, representantes religiosos, integrantes de la Iglesia y personas vinculadas con distintas áreas sociales.

La misa de León XIV en la Basílica de Luján

A las 10 del miércoles 11 de noviembre, el Papa celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración incluirá la homilía de León XIV y será la última misa del pontífice en territorio argentino antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.

Luján ocupará un lugar particular dentro del recorrido porque la visita permitirá al Papa celebrar una misa frente al principal santuario mariano de la Argentina.

Luego de la actividad religiosa, León XIV regresará hacia Buenos Aires para completar los preparativos de su salida del país.

Cuándo se va León XIV de la Argentina

La ceremonia de despedida del Papa está prevista para las 13.30 del miércoles 11 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Media hora después, a las 14, el avión del pontífice partirá desde Buenos Aires rumbo a Lima.

De acuerdo con el cronograma oficial, León XIV continuará en Perú su viaje apostólico hasta el 17 de noviembre. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La visita a la Argentina formará parte de un recorrido regional de once días. La Santa Sede informó que el viaje fue organizado luego de que el Papa aceptara las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de Uruguay, Argentina y Perú.

El recorrido completo de León XIV por la Argentina

La agenda oficial queda distribuida de la siguiente manera:

Domingo 8 de noviembre

16.30: llegada a Aeroparque

Lunes 9 de noviembre

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11.30: misa en el Monumento de los Españoles

16.10: encuentro vinculado con el mundo laboral en la Universidad Católica Argentina

17.30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18.45: celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19.45: cena con los obispos en la casa del arzobispo

Martes 10 de noviembre

7.30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba

9: llegada al aeropuerto internacional de Córdoba

10: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16.55: salida desde Córdoba hacia Buenos Aires

18.10: llegada a Aeroparque

20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini

14: salida hacia Lima

La Santa Sede ya confirmó oficialmente las fechas y las ciudades que integrarán la etapa argentina del viaje. El calendario publicado establece que León XIV estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, antes de continuar hacia Perú.

La visita será la primera de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado, que comenzó en mayo de 2025. El Vaticano identifica a Robert Francis Prevost como el 267.º papa de la Iglesia Católica.