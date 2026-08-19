En el Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede anunciaron que ya hay un proyecto para invitarlo. Los planes del Congreso y la Casa Rosada

Tras la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre el Congreso puso en marcha la conformación del Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede, donde se destacó una propuesta para invitar al Sumo Pontífice a pronunciar un mensaje ante los diputados y senadores en la Asamblea Legislativa.

Los grupos parlamentarios de amistad (GPA) son instrumentos para las relaciones diplomáticas del Congreso -tanto de la Cámara de Diputados como del Senado- que apuntan a estrechar vínculos bileterales con los órganos legislativos y demás entidades de otros países.

Con la visita de León XIV confirmada para el 8, 9, 10 y 11 de noviembre, la Cámara de Diputados constituyó oficialmente este martes el GPA con la Santa Sede, que quedó presidido por el oficialista Santiago Santurio, activo militante católico que dijo sentirse "muy contento y orgulloso" de ocupar ese rol ante la inminente llegada del Papa.

Este movimiento preparatorio de Diputados se dio el mismo día en que la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada al arzobispo de Buenos Aires, moneñor José García Cuerva, y otros referentes de la Iglesia para empezar a coordinar los aspectos operativos de la visita. En la Casa Rosada evalúan dar asueto para los días de la visita.

¿De qué se trata el proyecto para que el Papa León XIV hable ante la Asamblea Legislativa?

Durante la primera reunión del GPA con el Vaticano se destacó un anuncio de Sebastián Nóblega, diputado del bloque Elijo Catamarca designado como vicepresidente del cuerpo, quien detalló a sus pares que presentó un proyecto de declaración "para invitarlo al Papa a dirigir un mensaje ante la Asamblea Legislativa".

Nóblega expresó su "profunda emoción" por la visita de León XIV al país luego de "casi 40 años" desde el último paso de la máxima autoridad de la Iglesia Católica por Argentina y agregó: "Sería muy importante que el Papa dirija su mensaje a la Asamblea legislativa, sería muy valioso en un mundo en guerra y en las condiciones actuales que vemos día a día".

"Más allá de las diferencias que podamos tener cada uno, creo que su mensaje es de paz, de unidad", remarcó el diputado nacional por Catamarca. El proyecto debería ser aprobado por el Congreso para que la invitación sea formal, aunque no implica una obligación para el Sumo Pontífice.

En ese sentido, si se diera esa aprobación sería apenas un gesto por parte del Poder Legislativo, aunque abriría a la posibilidad de que el Papa hable ante los diputados, los senadores y representantes de las provincias y los distintos poderes del Estado, como lo hace el Presidente cada 1 de marzo.

Sin dudas, sería un hecho histórico. No obstante, por el momento se trata apenas de una propuesta. Se descuenta que no habrá obstáculos para tratar el tema, pero en el oficialismo son cautos porque todo dependerá de la agenda que defina el Sumo Pontífice para su paso por Argentina. "Esperamos que se pueda dar y si no, en algún otro ámbito acompañar también la visita que va a ser tan relevante", expresó Santurio.

Los diputados palpitan la visita del Papa y la invitación al Congreso reúne apoyo

El "viaje apostólico" del Papa León XIV a América del Sur lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. El pontífice aceptará las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

La primera escala será en Uruguay, donde se prevé que León XIV visite Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. De allí vendrá a la Argentina para pasar por la Ciudad de Buenos Aires, la localidad bonaerense de Luján y la provincia de Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre. Luego recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

En ese marco, durante la reunión del Grupo de Amistad con la Santa Sede la diputada por Córdoba Gabriela Estévez (Unión por la Patria), destacó que en su provincia tienen "un Santo que tiene mucha consonancia con los valores del Papa, la relación directa con los más humildes y la entrega".

"Que venga León es un enlace con el Papa Francisco", agregó la diputada Estévez, quien tras señalar que esperan al Sumo Pontífice "con mucho amor y mucha expectativa" se mostró a favor del proyecto para invitarlo a la Asamblea Legislativa, "entendiendo que es un momento de tanta conflictividad y que se necesita trabajar por el pueblo argentino", según rmarcó.

¿Cómo quedó integrado el Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede?

El GPA con la Santa Sede quedó integrado por Santurio, Bárbara Andreussi y Nicolás Mayoraz, por La Libertad Avanza (LLA), en tanto que en representación de Unión por la Patria se encuentran Estévez, Sergio Casas, Luciana Potenza, Vanesa Siley y Luana Volnovich.

A ellos se suman Antonela Giamperi, del PRO; Diógenes González, de la UCR; Jorge "Loma" Ávila, de Provincias Unidas; el ya mencionado Nóblega de Elijo Catamarca; Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba y Elia Fernández, de Independencia.

La visita del Papa a la Argentina no genera ningún tipo de roces entre los distintos espacios políticos hasta el momento. Por el contrario, como se reflejó en la primera reunión del Grupo de Amistad con la Santa Sede, todos se muestran colaborativos y entusiasmados.

Sin embargo, a nadie se le escapa que la visita se dará en medio del clima preelectoral que tendrá al Gobierno y a la oposición ensayando sus primeros movimientos rumbo a los comicios presidenciales de 2027. Las palabras del Sumo Pontífice en ese contexto serán seguidas con especial atención, particularmente por los espacios opositores.

En cualquier caso, los principal para el gobierno de Javier Milei tras la primera reunión con los referentes de la Iglesia Argentina es esperar al viaje de avanzada que realizarán representantes directos del Vaticano para conocer los detalles puntuales del de la visita que el Papa León XIV hará a la Argentina y poner en marcha el operativo para recibirlo y asegurar la recorrida por Buenos Aires, Luján y Córdoba.