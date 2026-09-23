Para determinar si una multa está efectivamente prescripta hay que revisar la normativa de la jurisdicción donde se cometió la infracción

Una multa puede quedar durante años asociada a un auto, pero eso no significa que el Estado tenga el deber de reclamarla indefinidamente, porque la legislación contempla la prescripción de las infracciones, aunque el plazo no es igual para todos los casos y depende de la jurisdicción, la gravedad de la falta y las actuaciones que se hayan realizado.

En el régimen de la Ley Nacional de Tránsito, las faltas leves tienen un plazo de prescripción de dos años, mientras que las faltas graves y las sanciones tienen un plazo de cinco años. También, determinadas actuaciones pueden interrumpir el cómputo.

Por eso, tener una multa de tránsito antigua no alcanza para asumir que ya no corresponde pagarla. Antes es necesario determinar qué tipo de falta se cometió, dónde ocurrió y qué sucedió con el expediente.

¿Qué multa prescribe a los 2 años en Argentina?

El artículo 89 de la Ley 24.449, modificado por la Ley 26.363, establece que la prescripción opera a los dos años para la acción por falta leve y a los cinco años para la acción por falta grave y para sanciones. La misma norma dispone que el plazo puede interrumpirse por la comisión de una falta grave o por la secuela de un juicio contravencional, ejecutivo o judicial.

Esto significa que no existe, a nivel nacional, una lista cerrada de "multas que vencen a los dos años". La clave jurídica es la clasificación de la infracción. En consecuencia, una multa puede parecer antigua y, aún así, continuar siendo exigible si durante ese período se produjo una actuación que modificó el cómputo de la prescripción.

¿Puede vencer después de dos años las multas por estacionamiento?

El estacionamiento indebido suele aparecer entre las infracciones que los conductores consideran menores. Sin embargo, para determinar si una multa está efectivamente prescripta hay que revisar la normativa de la jurisdicción donde se cometió la infracción.

En el régimen nacional, el plazo de dos años está asociado a las faltas leves. Por eso, si una determinada conducta fue encuadrada legalmente como falta leve y no existieron circunstancias que interrumpieran el plazo, puede operar la prescripción.

La antigüedad de una infracción puede abrir la puerta a un planteo de prescripción, pero no constituye por sí sola una garantía de que la deuda haya desaparecido

Pero la fecha del acta no siempre es suficiente para resolver el caso, debido a que el conductor debe comprobar qué autoridad intervino, cuál fue la calificación jurídica y si existieron notificaciones, resoluciones u otras actuaciones posteriores.

¿Qué pasa con las multas graves de un auto?

Si la infracción es considerada grave, el régimen nacional establece un plazo de cinco años para la acción. Lo mismo ocurre con las sanciones, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito.

Una infracción vinculada con un auto puede permanecer vigente durante un período mayor si corresponde al grupo de faltas graves o si ya existe una sanción sobre la cual comenzó a correr un nuevo plazo. La gravedad de la conducta, por lo tanto, es determinante.

¿La multa por exceso de velocidad prescribe a los 2 años?

La Ley Nacional de Tránsito clasifica determinadas conductas vinculadas con el exceso de velocidad como faltas graves. Por eso, el plazo aplicable puede ser de cinco años y no de dos.

Este punto es especialmente relevante para los conductores que acumularon fotomultas y creen que, por el simple paso del tiempo, la deuda quedó automáticamente extinguida. Antes de considerar prescripta una infracción, es necesario revisar el acta y el expediente correspondiente.

¿Qué pasa si la multa a tu auto sigue apareciendo?

Que una multa haya cumplido eventualmente el plazo de prescripción no significa necesariamente que desaparezca de inmediato de una base de datos. Una cosa es la prescripción jurídica de la acción o de la sanción y otra diferente es la actualización administrativa de los registros.

Por eso, si una persona considera que una infracción ya prescribió, puede resultar necesario solicitar que el organismo correspondiente revise el expediente y actualice la situación. El conductor no debería asumir que pagar es la única alternativa, pero tampoco que una infracción antigua se elimina automáticamente.

¿Qué pasa con las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires, el régimen aplicable mantiene la diferenciación entre faltas leves y graves. En normativa provincial vinculada con el régimen de tránsito se establece que la acción prescribe a los dos años para las faltas leves y a los cinco años para las faltas graves.

Además, existen antecedentes administrativos y municipales bonaerenses que aplican expresamente el artículo 89 de la Ley 24.449 para analizar pedidos de prescripción de multas de tránsito. En esos expedientes también se analiza si existieron actuaciones capaces de interrumpir el plazo.

¿Cuándo prescribe una multa en la Ciudad de Buenos Aires?

El Gobierno porteño informa que, bajo la Ley 451, la acción por faltas prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de la infracción, salvo que haya mediado una notificación fehaciente al imputado. En ese supuesto, el cómputo se realiza desde esa notificación.

Esto convierte a CABA en un caso que debe analizarse por separado. Por lo tanto, un conductor que tenga una multa en la Ciudad no debería tomar automáticamente como referencia los dos años previstos para las faltas leves en el régimen nacional. La jurisdicción donde se cometió la infracción es una de las primeras cuestiones que deben verificarse.

¿Una multa prescripta desaparece automáticamente del sistema?

La prescripción debe ser analizada conforme al régimen que corresponda y, cuando proceda, puede ser necesario realizar una gestión administrativa para que la situación de la infracción quede correctamente reflejada en los registros.

Esto es particularmente importante cuando el conductor necesita realizar trámites vinculados con el auto, renovar documentación o resolver una situación que aparece como pendiente.

¿Cómo saber si una multa del auto está prescripta?

El procedimiento comienza por identificar cuatro datos:

Primero, dónde se cometió la infracción. No es lo mismo una multa tramitada bajo el régimen nacional, una infracción de Provincia de Buenos Aires o una falta de CABA;

No es lo mismo una multa tramitada bajo el régimen nacional, una infracción de Provincia de Buenos Aires o una falta de CABA; Segundo, qué conducta fue imputada. La clasificación de la infracción determina el plazo aplicable;

La clasificación de la infracción determina el plazo aplicable; Tercero, cuándo comenzó a correr el plazo. Dependiendo del caso, la fecha relevante puede requerir un análisis del expediente y no limitarse al día en que fue confeccionada el acta;

Dependiendo del caso, la fecha relevante puede requerir un análisis del expediente y no limitarse al día en que fue confeccionada el acta; Cuarto, si existieron actuaciones posteriores. Una notificación, una sentencia, un procedimiento judicial u otros actos contemplados por la normativa pueden afectar el cómputo.

Multa de tránsito: el error que puede costarle caro al dueño del auto

La antigüedad de una infracción puede abrir la puerta a un planteo de prescripción, pero no constituye por sí sola una garantía de que la deuda haya desaparecido. A nivel nacional, el esquema general distingue entre dos años para faltas leves y cinco años para faltas graves y sanciones, con causales de interrupción expresamente previstas.

Provincia de Buenos Aires mantiene esa diferenciación para las infracciones de tránsito, mientras que CABA cuenta con un régimen propio que establece, para la acción por faltas, un plazo de cinco años bajo las condiciones informadas por el Gobierno porteño. Así, antes de pagar una multa antigua asociada a un auto, conviene revisar el expediente y la normativa aplicable.