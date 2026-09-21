Jubilados ANSES: el calendario para cobrar el aguinaldo de diciembre

El organismo previsional definió cómo se llevará a cabo el pago del Sueldo Anual Complementario del último mes del año. Los detalles

La definición del esquema de pagos para el cierre del año representa uno de los momentos más aguardados por los beneficiarios del sistema previsional. De cara al último tramo del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció las fechas oficiales en las que los jubilados y pensionados percibirán el haber mensual correspondiente junto con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.

La organización del calendario responde a la segmentación habitual según la terminación del documento de identidad y el monto de la prestación que recibe cada titular. Con esta planificación, el organismo previsional busca garantizar un flujo ordenado en las sucursales bancarias y en los medios electrónicos de cobro para evitar demoras durante las semanas previas a las festividades.

Los primeros jubilados en cobrar el aguinaldo

El calendario oficial de desembolsos confirma que los primeros en acceder al haber mensual y al medio aguinaldo serán los jubilados e integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino que cobran los montos míminos. Este grupo inicial abrirá el cronograma a partir del miércoles 9 de diciembre para los documentos finalizados en 0.

En esa misma jornada de inicio, la entidad acreditará los fondos a los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos concluyan en 0 y 1. El esquema de cobros para quienes integran la primera escala de haberes se desplegará de la siguiente forma:

Documentos terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: jueves 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: viernes 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: lunes 14 de diciembre

Documentos terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

El turno para los haberes más altos y la fórmula de cálculo

Aquellos adultos mayores que perciben ingresos superiores a la mínima tendrán un esquema diferenciado que comenzará en la segunda mitad del mes. Para este segmento, los depósitos se iniciarán el jueves 17 de diciembre con la atención a los documentos finalizados en 0 y 1, continuando el viernes 18 con las terminaciones 2 y 3, el lunes 21 para 4 y 5, el martes 22 para 6 y 7, y concluyendo el miércoles 23 de diciembre para los DNI finalizados en 8 y 9.

El cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza de manera automática tomando como base el 50 por ciento del haber más elevado cobrado durante el segundo semestre, sin computar el bono adicional de $70.000 en caso de que corresponda. Dado que las jubilaciones se actualizan mes a mes en función del índice de inflación con dos meses de rezago, el monto definitivo sobre el cual se liquidará el aguinaldo se determinará una vez publicado el dato del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de octubre.