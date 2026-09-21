Atención médica gratis en CABA: dónde sacar turno esta semana

El programa itinerante ofrece consultas de odontología y oftalmología en distintos barrios durante esta semana. El cronograma completo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará una nueva edición del programa itinerante Más Servicios en tu Barrio durante la tercera semana de septiembre de 2026. La iniciativa pública busca acercar atención médica gratuita en especialidades como odontología y oftalmología a distintos puntos estratégicos de la capital, permitiendo que los vecinos realicen controles de salud preventiva sin alejarse de sus zonas de residencia.

Las unidades móviles de atención estarán operativas en el horario de 9 a 14. A diferencia de otras prestaciones del sistema de salud donde los aranceles o traslados hacia centros hospitalarios pueden representar una traba, estas jornadas descentralizadas cuentan con el respaldo de profesionales capacitados y el apoyo institucional de la Universidad de Buenos Aires para el desarrollo de los abordajes odontológicos.

Dado que la capacidad operativa de los camiones sanitarios es acotada por jornada, el acceso a la revisión de la vista y a los tratamientos de salud bucal requiere de la gestión previa de una reserva mediante la turnera del instagram de @masserviciosentubarrio. El sistema de turnero digital se habilita los días viernes desde las 14 a través de los enlaces disponibles en la cuenta oficial del programa en las redes sociales de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

Cronograma de atención médica y sedes de los móviles de salud

El itinerario de las unidades sanitarias móviles abarcará los barrios de Villa Soldati, Palermo y Belgrano durante la segunda mitad de la semana, concentrando los servicios específicos según el siguiente esquema de ubicaciones:

Miércoles 23 de septiembre : operativo de salud odontológica en el Complejo Soldati, situado en Corrales 3491, en el barrio de Villa Soldati.

Jueves 24 de septiembre : atención especializada en oftalmología en la Plaza Güemes, sobre la intersección de Avenida Medrano y Charcas, en Palermo.

Sábado 26 de septiembre: jornada integral de odontología y oftalmología en las Barrancas de Belgrano, sobre Avenida Juramento y Virrey Vértiz, Belgrano.

Gestión de trámites y prestaciones gratuitas adicionales en las comunas

Además de las consultas médicas agendadas con turno, la feria de servicios porteña instalará puestos para la realización de trámites administrativos sin necesidad de pedir cita previa en las sedes comunales permanentes. En estos puntos, los vecinos podrán tramitar la renovación del DNI o Pasaporte, solicitar el beneficio de la tarifa social para los servicios de luz, agua y gas, o recibir asesoramiento en mediaciones comunitarias y programas de inclusión para personas con discapacidad.

El despliegue territorial contempla de forma simultánea un área dedicada al cuidado de la salud animal a cargo de profesionales veterinarios. En los camiones de zoonosis se aplicarán vacunas antirrábicas, se llevarán a cabo desparasitaciones clínicas, tratamiento contra la sarna y castraciones de perros y gatos, estas últimas con reserva previa dada la complejidad del procedimiento.