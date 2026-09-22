El outlet con zapatillas hasta con 70 por ciento de descuento

La plataforma de comercio electrónico Moov puso en marcha una liquidación especial en su tienda digital con rebajas de hasta el 70% en calzado, indumentaria y accesorios de primeras marcas durante septiembre. La propuesta incluye modelos urbanos y deportivos de firmas internacionales y nacionales que quedan posicionados con valores desde los $34.999, convirtiéndose en una opción atractiva para renovar el calzado antes de la primavera.

La tienda de venta minorista habilitó un catálogo exclusivo dentro de su plataforma web que reúne artículos seleccionados con importantes quitas sobre los precios de lista originales. El espacio digital permite filtrar las búsquedas por marca, categoría, talle o por el porcentaje de bonificación aplicado, lo que facilita la localización de las oportunidades comerciales más destacadas dentro del inventario disponible.

A las facilidades de compra se suman herramientas de financiación bancaria en cuotas sin interés y la posibilidad de coordinar envíos sin cargo a diversos puntos del territorio nacional. La iniciativa abarca también prendas de vestir como camperas, buzos, pantalones urbanos y remeras para acompañar la renovación de temporada en todo el país.

Modelos de Topper y Reebok por menos de $50.000 en el outlet online

Dentro de las opciones más económicas del catálogo digital, las marcas Topper y Reebok concentran las rebajas más pronunciadas en el segmento de precios por debajo de los $50.000. Los valores de entrada parten de los $34.999 y presentan las siguientes alternativas relevadas dentro del sitio:

Topper Terre Mid II: $34.999 , lo que representa un 51% de descuento sobre su precio habitual.

Topper Graf: $34.999, alcanzando una rebaja del 61%.

Reebok Court Advance: $39.999, con una quita del 60%.

Reebok BB 4000: $44.999, beneficiada con un 70% de descuento.

Reebok Classic: $49.999, con un 61% de bonificación.

Reebok Classic urbana: $49.999, con el 61% de rebaja aplicada.

Opciones destacadas en Adidas y Nike con rebajas de hasta el 70%

Para los usuarios que buscan calzado de las firmas Adidas y Nike, la liquidación web cuenta con modelos icónicos y de alta gama con reducciones de precio que llegan al 70%, aunque con montos finales que superan el umbral de los $50.000. En el caso de Adidas, aparecen modelos como las Adidas SL 72 RS a $79.999 y las Adidas Handball Spezial a $88.999, ambas con la mitad de su valor de lista bonificado.

Por el lado de la firma Nike, las ofertas alcanzan porcentajes de reducción mayores en siluetas reconocidas. Las zapatillas Nike Grandstand II se comercializan a $66.999 con un 58% de rebaja, mientras que las Nike Air Max Flyknit Racer quedan fijadas en $103.999 y las Nike Air Presto en $81.999, marcando en estos dos últimos casos un recorte del 70% sobre su valor original.

Financiación, envíos a todo el país y políticas de cambio

Para gestionar las operaciones comerciales, la tienda Moov establece un esquema de facilidades de pago y logística adaptado a las compras digitales. Las condiciones generales del servicio de venta comprenden los siguientes aspectos:

Financiación: posibilidad de abonar en hasta 3 cuotas sin interés en operaciones que superen los $99.999.

Envíos a domicilio gratis: beneficio aplicable en compras de calzado o indumentaria que alcancen o superen el monto de $120.000.

Puntos de retiro: opción de retirar la mercadería en sucursales físicas habilitadas o puntos de entrega en diferentes provincias.

Política de cambios: plazo de hasta 30 días corridos a partir de la recepción del producto para gestionar modificaciones de talle o modelo.

Dado que las promociones se aplican sobre un stock limitado por fin de temporada, las autoridades de la plataforma recomiendan verificar la disponibilidad de talles y el precio final antes de concretar la transacción digital.