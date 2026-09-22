Parque Centenario se prepara para un feria gastronómica de dos días

El evento, que se desarrollará el sábado y domingo, contará con 45 puestos de alimentos saludables y cocina al paso. Horarios y opciones de paseo

Las propuestas gastronómicas al aire libre continúan afianzando su presencia en los diferentes espacios verdes de la capital argentina. En esta oportunidad, el circuito dedicado a la alimentación consciente y a la venta de insumos típicos desembarca en Caballito, una de las zonas con mayor tránsito del territorio porteño, ofreciendo una alternativa recreativa y de compras para los vecinos del lugar.

La iniciativa, impulsada por las áreas de gestión pública de la Ciudad, busca promover el consumo directo entre pequeños productores y consumidores, facilitando el acceso a una amplia variedad de alimentos. Con puestos especialmente montados para la ocasión, el evento se consolida como una cita habitual dentro de la agenda de fin de semana para quienes buscan recorrer ferias temáticas sin alejarse del entorno urbano.

El punto de encuentro seleccionado cuenta con amplios accesos para la circulación peatonal y conecta con múltiples medios de transporte público. Durante las dos jornadas programadas, los visitantes podrán recorrer los diferentes espacios comerciales y acceder a productos de elaboración artesanal, en un marco pensado para el disfrute familiar al aire libre.

Horarios y ubicación de la feria saludable en Caballito

El despliegue de BA Market tendrá lugar en el Parque Centenario, en la intersección de la Avenida Díaz Vélez y Finochietto, en el barrio de Caballito. Los gazebos estarán habilitados para la atención al público el sábado y el domingo, abriendo sus puertas de 10 a 18 horas en ambas jornadas.

La actividad cuenta con entrada libre y gratuita para todos los visitantes. De acuerdo con las pautas del evento, la realización de las jornadas estará sujeta a las condiciones meteorológicas, por lo que las actividades se suspenderán en caso de registrarse lluvias o precipitaciones en el área metropolitana.

En el lugar funcionarán 45 puestos equipados con alimentos listos para consumir en el momento bajo el formato para llevar, además de góndolas con aceites, cereales, especias, frutos secos, hortalizas, hongos, infusiones, legumbres, lácteos y panificados. Respecto de los medios de pago, en todos los sectores se aceptará efectivo y la aplicación Mercado Pago, mientras que en ubicaciones seleccionadas se podrá abonar mediante tarjeta de débito.

Las otras ferias que estarán este fin de semana en Capital Federal