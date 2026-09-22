Aerolíneas confirmó cómo se hará cargo de los traslados en la visita del Papa León XIV

La aerolínea nacional será la encargada de acompañar a la comitiva papal durante la visita de León XIV a la Argentina y detalló cuáles serán los traslados

Aerolíneas Argentinas asumirá una de las responsabilidades logísticas más relevantes de su agenda institucional. La aerolínea de bandera confirmó oficialmente que tendrá a su cargo de forma exclusiva los traslados aéreos de la comitiva papal durante la histórica visita que Su Santidad el Papa León XIV (Robert Francis Prevost) realizará a la República Argentina en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. La operación, de altísima exigencia técnica, abarcará vuelos de pasajeros y servicios cargueros que conectarán Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima.

Para el despliegue del operativo, la compañía estatal destinará aeronaves de última generación de su flota comercial. Los tramos regionales que comprenden los trayectos Montevideo–Buenos Aires y Buenos Aires–Córdoba–Buenos Aires serán operados con aviones Boeing 737-800 MAX, mientras que el tramo internacional de larga distancia Buenos Aires–Lima, que marcará la partida del Sumo Pontífice hacia Perú, se realizará a bordo de un Airbus A330-200. Desde la firma destacaron que participar de este acontecimiento representa un motivo de orgullo que ratifica la capacidad operativa y el prestigio internacional de sus equipos de trabajo.

Aerolíneas Argentinas se hará cargo de los traslados de la comitiva del Papa León XIV en su visita a la Argentina

"La operación requerirá una coordinación especial entre las distintas áreas de la compañía y las autoridades involucradas, tanto para la planificación de los vuelos como para la atención de las necesidades particulares de la comitiva durante cada una de las etapas de la visita", expresaron en un comunicado.

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La visita del pontífice se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, abarcando un nutrido cronograma de actividades religiosas, sociales e institucionales distribuidas en tres jurisdicciones: