Aerolíneas confirmó cómo se hará cargo de los traslados en la visita del Papa León XIV
Aerolíneas Argentinas asumirá una de las responsabilidades logísticas más relevantes de su agenda institucional. La aerolínea de bandera confirmó oficialmente que tendrá a su cargo de forma exclusiva los traslados aéreos de la comitiva papal durante la histórica visita que Su Santidad el Papa León XIV (Robert Francis Prevost) realizará a la República Argentina en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. La operación, de altísima exigencia técnica, abarcará vuelos de pasajeros y servicios cargueros que conectarán Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima.
Para el despliegue del operativo, la compañía estatal destinará aeronaves de última generación de su flota comercial. Los tramos regionales que comprenden los trayectos Montevideo–Buenos Aires y Buenos Aires–Córdoba–Buenos Aires serán operados con aviones Boeing 737-800 MAX, mientras que el tramo internacional de larga distancia Buenos Aires–Lima, que marcará la partida del Sumo Pontífice hacia Perú, se realizará a bordo de un Airbus A330-200. Desde la firma destacaron que participar de este acontecimiento representa un motivo de orgullo que ratifica la capacidad operativa y el prestigio internacional de sus equipos de trabajo.
"La operación requerirá una coordinación especial entre las distintas áreas de la compañía y las autoridades involucradas, tanto para la planificación de los vuelos como para la atención de las necesidades particulares de la comitiva durante cada una de las etapas de la visita", expresaron en un comunicado.
El Papa en Argentina: la agenda completa del viaje apostólico en Argentina
La visita del pontífice se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, abarcando un nutrido cronograma de actividades religiosas, sociales e institucionales distribuidas en tres jurisdicciones:
- Domingo 8 de noviembre: Arribo oficial al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 hs procedente de Uruguay. El Santo Padre se alojará en la Nunciatura Apostólica situada en el Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.
- Lunes 9 de noviembre: Por la mañana visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole (9:15 hs) y celebrará una misa abierta en el Monumento de los Españoles (11:30 hs). Por la tarde mantendrá un encuentro sobre el mundo laboral en la UCA (16:10 hs), una reunión ecuménica en el Palacio San Martín (17:30 hs), las vísperas en la Catedral Metropolitana (18:45 hs) y una cena institucional con el episcopado.
- Martes 10 de noviembre: Traslado aéreo matutino hacia Córdoba (7:30 hs). Misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar (10:00 hs) y encuentro eclesiástico en la Catedral cordobesa (15:15 hs). Retorno por la tarde a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (20:15 hs).
- Miércoles 11 de noviembre: Visita matutina al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (8:00 hs) y misa final en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján (10:00 hs). La ceremonia de despedida formal se realizará a las 13:30 hs en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima a las 14:00 hs.