Cuánto gana un camionero en octubre tras el último aumento

El gremio de Camioneros alcanzó, en los últimos días, un nuevo acuerdo paritario que establece un esquema de recomposición salarial para el próximo semestre. La negociación, encabezada por la conducción de Hugo Moyano junto a las cámaras empresarias del sector de transporte y logística, determinó un incremento acumulado del 6,6% que se aplicará de forma escalonada. El esquema contempla un impacto inicial en los haberes correspondientes al mes de septiembre y mantendrá revisiones periódicas fijadas en el acuerdo.

El primer tramo de este ajuste paritario contempla un aumento del 1,8% sobre las remuneraciones básicas vigentes. Esta cifra se encuentra alineada con las pautas de referencia impulsadas por las autoridades económicas nacionales para los convenios colectivos de trabajo. La pauta salarial alcanzada por la organización sindical establece el marco retributivo para las distintas especialidades de la actividad en todo el territorio nacional.

Las escalas actualizadas abarcan a las diversas categorías operativas del sector, incluyendo transporte de cargas generales, servicios de caudales y manejo de maquinaria pesada. A la recomposición sobre las escalas salariales se sumará el pago de una suma fija no remunerativa de $18.000 a liquidarse con las remuneraciones de septiembre, además del tradicional bono de fin de año por un total de $1.200.000, el cual se abonará en cuatro cuotas mensuales a partir de enero de 2027 de $300.000 cada una.

Escala salarial para choferes de cargas y servicios especiales

Los nuevos valores básicos fijados en el convenio colectivo contemplan montos diferenciados según el nivel de especialización y la tarea desempeñada:

Conductores de primera categoría : percibirán un haber básico mensual de $1.095.276,83 , lo que representa un valor de $45.636 por cada jornada de trabajo.

Conductores de segunda categoría: la remuneración mensual mínima quedó establecida en $1.075.758,58, con un haber diario equivalente a $44.823.

Conductores de tercera categoría (fletes): para los trabajadores afectados a este segmento, el salario básico fijado es de $1.056.220 al mes o $44.009,19 diarios.

Choferes de camiones de caudales: el básico para esta rama alcanzará los $1.177.561,55 por mes y $49.065,06 diarios. Además, este sector suma una mejora del 10% en viáticos y comida, cuya segunda etapa se acreditará al inicio del próximo año.

Conductores con firma registrada: los profesionales encuadrados en esta categoría percibirán un sueldo base de $1.264.673,91 mensuales, mientras que la jornada diaria se fijó en $52.694,75.

Sueldos de camioneros para la operación de grúas y maquinaria pesada

El acuerdo paritario contempla una escala específica para los operadores de grúas y equipos de elevación, donde la remuneración guarda relación directa con la capacidad de porte de la maquinaria: