Existen empresas que publicitan servicios de médicos y abogados para gestionar licencias médicas por estrés y obtener licencias pagas

Esto comercializa el estrés diario, amparado bajo la ley laboral de enfermedades inculpables.

Un llamativo mercado en el mundo del trabajo está generado por empresas que ofrecen asesoramiento legal y médico exprés para tramitar licencias psiquiátricas, que incluso publicitan sus servicios en ciertos medios de prensa.

Este material publicitario expone cómo agencias especializadas empaquetan la salud mental como un producto comercial. Prometen gestionar "carpetas médicas" bajo la premisa de proteger el salario y enfrentar entornos laborales hostiles.

Prometen que, al notificar la licencia, el trabajador obtendrá la cobertura médica y legal necesaria para cuidar su salud, proteger su puesto de trabajo y evitar quedarse sin salario y asegurando el cobro máximo ante un eventual despido

La mecánica de la promesa de una licencia psiquiátrica

Las firmas que operan en este sector comercializan el malestar cotidiano como un trámite sistematizado en cuatro etapas, buscando poner a su favor las normas que se pueden aplicar a la salud mental en el trabajador:

Captación digital: agenda de turnos en línea sin costo inicial para atraer al empleado agobiado.

Evaluación clínica exprés: diagnóstico rápido a cargo de médicos psiquiatras.

Blindaje legal: abogados propios que analizan el caso para asegurar el cobro íntegro del sueldo y especular con posibles indemnizaciones.

Notificación formal: solicitud de la licencia por salud mental y obligar así a la empresa a otorgar el reposo rentado.

Cómo se tramita la licencia laboral

Las empresas ofrecen que la primera consulta forma parte de un trámite 100% online y gratuito, estructurado en cuatro pasos principales:

Agendar la cita online en el día y horario disponible. Consultar con abogados expertos en derecho a la salud y laboral para evaluar la situación legal. Evaluación con un médico psiquiatra que analiza el cuadro clínico e indica un tratamiento. Notificar la licencia para obtener la cobertura médica y legal, protegiendo así el cobro íntegro del salario mensual.

Qué síntomas se toman para detectar afecciones psiquiátricas

El repertorio utilizado para justificar estas licencias abarca desde cuadros clínicos severos hasta emociones comunes del ser humano. La publicidad detalla afecciones como:

Irritabilidad y ansiedad: preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos en el día a día, que pueden acompañarse de taquicardia, respiración agitada, sudoración y cansancio.

Falta de energía o fatiga crónica: respuesta física y emocional producida por el estrés, la falta de sueño o el aburrimiento dentro del ámbito laboral.

Falta de concentración: dificultades para enfocar la atención en el trabajo o en tareas cotidianas provocadas por el nivel de estrés acumulado.

Irritabilidad y mal humor crónico: sentimientos continuos de irritación o malestar que interfieren en el desempeño diario y en las relaciones.

Preocupación patológica: reacción persistente en la que se le da vueltas a los problemas de forma circular sin resolverlos, o se siente inquietud por eventos muy poco probables.

Miedos, temores e inseguridad: emociones de vulnerabilidad, inestabilidad o temor intenso ante peligros reales o percibidos.

Angustia: estado emocional desencadenado por situaciones de sobrecarga, maltrato, acoso o por un ambiente laboral en el que resulta imposible continuar trabajando.

Al catalogar reacciones normales ante el estrés laboral, como ansiedad, malhumor crónico o inseguridad, miedos o falta de energía y concentración, como indicadores automáticos de una patología que requiere baja médica, estas propuestas transforman el derecho legítimo a la salud mental en un montaje comercial.

Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre las licencias

La Ley 20.774 de Contrato de Trabajo no menciona de forma literal el término "licencia psiquiátrica", pero encuadra esta situación dentro de las enfermedades inculpables (afecciones de salud no laborales) reguladas a partir del artículo 208.

Goce de haberes

Durante la licencia, el empleador debe abonar la remuneración íntegra al trabajador, según el régimen de enfermedades inculpables de la normativa argentina

Plazos máximos pagos

3 meses si la antigüedad es menor a 5 años y no se tienen cargas de familia.

si la antigüedad es menor a 5 años y no se tienen cargas de familia. 6 meses si la antigüedad es menor a 5 años y sí se tienen cargas de familia.

si la antigüedad es menor a 5 años y sí se tienen cargas de familia. 6 meses y 12 meses respectivamente si la antigüedad es mayor a 5 años.

Reserva de puesto

Vencidos los plazos pagos, si el trabajador aún no puede reincorporarse, la ley otorga un período de reserva de puesto de hasta 12 meses adicionales sin goce de sueldo.

Requisito del certificado

Debe estar emitido y respaldado por un médico psiquiatra con matrícula habilitante, especificando el diagnóstico y el tiempo estimado de reposo.

Control patronal

El empleador tiene el derecho legal de auditar y enviar un médico legista a domicilio o solicitar controles, y ante discrepancias médicas graves, recurrir a mecanismos de junta médica.

El empleador puede despedir después de la licencia

Un empleador puede notificar un despido sin causa después de una licencia psiquiátrica, pero si se sospecha que el motivo real es tu estado de salud, la ley puede considerarlo un despido discriminatorio.

En general, un empleador puede finalizar una relación laboral sin causa pagando las indemnizaciones de ley.

Pero ante un despido inmediatamente o poco tiempo después de terminar una licencia por salud mental, la Justicia puede presumir que el verdadero motivo del despido fue la enfermedad.

Si se demuestra la discriminación en tribunales, basándose en la Ley 27.742 de Bases se puede reclamar una reparación económica agravada, de acuerdo al marco normativo vigente tras las reformas del año 2024, aunque ya no se puede pedir la reinstalación en el puesto de trabajo.

Las empresas que facilitan las licencias psiquiátricas argumentan que, frente a un ambiente en el que ya no se puede seguir trabajando, la ley protege al trabajador entendiendo que la salud es un derecho protegido por acuerdos de la OIT, garantizando el cobro del salario mensual de forma íntegra y sin descuentos