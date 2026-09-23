Lejos de la tele y la cocina, el trabajo de Donato De Santis en Italia

El reconocido chef Donato De Santis volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales al mostrar una faceta completamente alejada de los estudios de televisión y las cocinas profesionales. Durante su reciente estadía en Italia, el cocinero se involucró de manera directa en las tareas agrícolas tradicionales de la temporada, compartiendo postales de su participación en la vendimia dentro de los viñedos del país europeo.

La publicación compartida por el propio chef en su cuenta oficial de Instagram expuso el proceso de recolección de uvas desde adentro. Con un atuendo de trabajo adaptado a la labor rural -incluyendo sombrero, camisa celeste y guantes de protección-, la figura gastronómica recorrió los terrenos agrícolas utilizando tijeras de poda para cortar los racimos y acopiarlos en vehículos de carga, mostrando la trastienda de la materia prima que luego llega a la gastronomía.

Esta experiencia forma parte del vínculo permanente que el profesional mantiene con las tradiciones rurales europeas. Aunque nació en Milán, De Santis pasó gran parte de su infancia y juventud en Puglia, la región del sur italiano donde creció en contacto estrecho con la actividad del campo, una influencia que marcó fuertemente su carrera gastronómica y la elección de sus insumos antes de radicarse en la Argentina.

Donato y su trabajo en la vendimia.

Las postales de la jornada agrícola y el trabajo de cosecha

A través de las imágenes difundidas en sus plataformas digitales, la figura televisiva registró paso a paso el desarrollo de la recolección de uvas en el viñedo:

Trabajo de campo y recolección: equipado con guantes de trabajo y herramientas de poda, el cocinero se introdujo entre las hileras de vides para seleccionar y cortar manualmente los racimos directamente de la planta.

Traslado y logística rural: el chef se mostró manipulando y empujando un antiguo carro de transporte de madera, utilizado habitualmente dentro de los campos para el acopio inicial de la fruta recolectada.

Registro y producción personal: las fotografías capturaron tanto los momentos de esfuerzo físico como escenas distendidas, posando con los racimos antes de iniciar el proceso de elaboración vitivinícola.

El chef está de viaje por su Italia natal.

Un vínculo histórico con la tierra y las tradiciones rurales

Esta incursión entre las vides refleja una costumbre habitual en la vida del cocinero durante sus viajes a la península itálica. Ya en 2021, durante otra estadía en la región de Puglia, De Santis había compartido imágenes participando junto a su familia de la cosecha manual de tomates y del proceso artesanal para la preparación de conservas tradicionales. Aquella experiencia, al igual que la actual vendimia, expuso su preferencia por mantenerse en contacto con las prácticas agrícolas que marcaron su infancia.

Para el chef, el contacto directo con la materia prima en su lugar de origen guarda una relación estrecha con su visión gastronómica. Antes de desarrollar su carrera en los medios y afianzarse en la Argentina, estuvo rodeado por la actividad rural del sur italiano. De este modo, la reciente jornada de recolección, acompañada por la palabra "Vendimia" en sus redes, sintetiza el regreso a las costumbres familiares y a los saberes tradicionales que anteceden a la elaboración en la cocina.

Lejos de las cámaras y de la dinámica de los estudios de televisión, el cocinero aprovechó su paso por Europa para reafirmar su identidad culinaria a través del trabajo de la tierra. La respuesta de sus seguidores destacó esta versión más auténtica, donde las herramientas de poda y el terreno agrícola reemplazaron por un momento las recetas elaboradas y los estudios de grabación.