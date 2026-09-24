Cuánto gana un albañil en octubre tras el aumento de la UOCRA

El reciente acuerdo paritario decretó aumentos escalonados que alcanzarán un total de 5.5% en noviembre. Los detalles del pago por hora y mensual

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró, en los últimos días, una nueva negociación paritaria con las cámaras empresarias de la actividad, asegurando una recomposición de los ingresos para el último tramo del año. El entendimiento alcanzado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) establece un esquema de incrementos salariales aplicable durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

La modalidad acordada fijó subas de carácter acumulativo, lo que significa que cada porcentaje de ajuste se aplica directamente sobre los valores vigentes del mes inmediato anterior. De esta manera, el personal de la actividad experimentará una actualización gradual en las remuneraciones básicas de los convenios colectivos de trabajo, asegurando un piso de referencia para todas las categorías profesionales del sector durante el período estipulado.

El entendimiento busca otorgar previsibilidad a la actividad de la construcción en todo el territorio nacional, marcando la evolución de las escalas para el desempeño por hora y por mes. Además, la aplicación de estos porcentajes sirve como base para el cálculo de los adicionales de convenio y suplementos correspondientes a cada zona de trabajo.

Los porcentajes de aumento acumulativo y las escalas de septiembre

La estructura del acuerdo paritario distribuye el reajuste salarial en tres tramos consecutivos dirigidos al personal operativo y de maestranza:

Esquema de aumentos trimestral: la liquidación contempla un incremento del 1,9% para septiembre sobre los sueldos del 31 de agosto, un 1,8% para octubre aplicado sobre los valores de septiembre, y un 1,7% para noviembre calculada sobre las escalas vigentes en octubre.

Escala por hora en Zona A para septiembre: con la primera suba liquidada, los valores básicos fijan al oficial especializado en $7.561 la hora , al oficial en $6.468, al medio oficial en $5.977 y a la categoría de ayudante en $5.502 la hora.

Sueldo mensualizado de serenos: para el personal que cumple funciones como sereno, cuya remuneración se calcula por mes, el haber inicial establecido para el noveno mes del año alcanza los $999.495 básicos.

El impacto en las categorías profesionales hacia el final del año

La proyección de las escalas permite anticipar los montos que percibirán los trabajadores del sector una vez impactado el ajuste acumulativo de noviembre. Para ese período, la categoría de oficial especializado pasará a cobrar $7.828 por hora, reflejando el tramo final del reajuste. En tanto, la hora para el escalafón de oficial se elevará a $6.697, mientras que el medio oficial alcanzará los $6.188 y los ayudantes recibirán un piso básico de $5.696 por hora en la Zona A.

Por su parte, la liquidación mensual de los serenos superará la barrera del millón de pesos hacia el cierre de la paritaria trimestral. Este sector pasará de cobrar el básico de $999.495 en septiembre a percibir una remuneración mínima de $1.034.783 en noviembre. Estos montos mínimos sirven como base para la liquidación de haberes, a los que pueden sumarse viáticos, adicionales por zona inhóspita y otros complementos estipulados según la modalidad de contratación en cada obra.