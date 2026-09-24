ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio: cómo anotarse en las Becas Progresar

Solo hasta el 27 de noviembre se puede solicitar el beneficio económico anual para quienes buscan mejorar su formación en oficios online

El trámite es gratuito y se realiza online en el portal oficial del programa.

Mientras otras líneas de las Becas Progresar 2026 ya finalizaron sus períodos de inscripción, todavía permanece abierta la convocatoria para quienes buscan realizar cursos de capacitación laboral y formación en oficios. La línea Progresar Formación Profesional, también denominada Progresar Trabajo, permite presentar solicitudes hasta el 27 de noviembre de 2026.

La inscripción es gratuita y se realiza de manera online a través del portal oficial del programa. Para acceder, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones relacionadas con la edad, los ingresos, la nacionalidad, la residencia y el tipo de capacitación que realizan.

El programa está destinado a personas que cursan propuestas de formación profesional reconocidas dentro de la oferta habilitada, las cuales deben cumplir con los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo que interviene en la validación de las propuestas vinculadas con la capacitación laboral.

Hasta cuándo está abierta la inscripción a Progresar Formación Profesional

La convocatoria para Progresar Formación Profesional 2026 permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre. De esta manera, quienes todavía no realizaron el trámite pueden presentar la solicitud durante las próximas semanas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

El trámite no tiene costo y se completa de manera individual por internet. No es necesario concurrir a una oficina de ANSES para iniciar la inscripción.

Antes de comenzar el proceso, los interesados deben verificar que el curso de formación profesional que realizan o tienen previsto realizar forme parte de la oferta habilitada. La capacitación constituye uno de los elementos centrales para determinar si la persona puede acceder a esta línea de becas.

La inscripción no implica la aprobación automática del beneficio. Una vez enviado el formulario, la solicitud atraviesa distintas instancias de evaluación antes de que se determine si corresponde el otorgamiento de la beca.

Quiénes pueden acceder a Progresar Trabajo

La línea Progresar Formación Profesional está dirigida a personas que realizan cursos relacionados con oficios y capacitación para el trabajo. Las propuestas educativas deben encontrarse reconocidas y validadas por el INET.

Entre los requisitos establecidos se encuentra la edad. En términos generales, pueden solicitar la beca las personas de entre 18 y 24 años. Para quienes no tienen un empleo formal registrado, el límite de edad se extiende hasta los 35 años.

El reglamento también contempla ampliaciones de edad para determinados grupos considerados prioritarios. Estas condiciones dependen de la situación particular de cada postulante y de los criterios establecidos para la convocatoria.

Además de la edad, existen requisitos relacionados con la nacionalidad y la residencia:

Pueden acceder ciudadanos argentinos nativos o naturalizados

En el caso de las personas extranjeras, se exige acreditar al menos dos años de residencia legal en la Argentina y contar con DNI

Otro de los requisitos está relacionado con los ingresos. Los ingresos personales y familiares no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El cumplimiento de este límite se analiza dentro del proceso de evaluación socioeconómica, para lo cual se utiliza información disponible en las bases de datos de ANSES y otros registros vinculados con la situación declarada por el solicitante.

Qué incompatibilidades tiene la beca

Además de los requisitos de edad, residencia, nacionalidad e ingresos, el programa establece determinadas situaciones que pueden impedir el acceso a la beca.

Entre las incompatibilidades se encuentran aquellas vinculadas con la percepción de otras becas, condiciones relacionadas con el Impuesto a las Ganancias y con la posesión de determinados títulos educativos, incluyendo restricciones para personas que cuentan con ciertos títulos universitarios, profesorados o tecnicaturas.

Por ese motivo, antes de completar el formulario resulta necesario revisar las condiciones correspondientes a la convocatoria.

La evaluación considera la información personal, familiar, económica y educativa proporcionada durante la inscripción. La solicitud también queda vinculada con los datos correspondientes al curso y a la institución en la que se desarrolla la formación profesional.

Cuánto paga Progresar Formación Profesional en 2026

La Beca Progresar Formación Profesional contempla un pago de $35.000 mensuales. El monto acumulado puede alcanzar los $420.000 en doce cuotas, dependiendo de la duración de la capacitación y del cumplimiento de las condiciones establecidas por el programa.

El esquema de pago está vinculado con la permanencia del beneficiario dentro de la capacitación y con el cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes.

Una parte del monto puede quedar sujeta a retención hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones académicas exigidas. Por ese motivo, el dinero recibido durante el período de la beca puede no coincidir en todos los casos con el monto total previsto para el programa.

La cantidad de cuotas también depende de la duración de la capacitación y de las condiciones particulares de la beca. Por lo tanto, el máximo de $420.000 corresponde a un esquema de doce pagos de $35.000.

Cómo inscribirse a la Beca Progresar 2026

Para iniciar el trámite, el primer paso consiste en estar inscripto en un curso de formación profesional incluido dentro de la oferta habilitada por el programa.

Luego, el interesado debe ingresar al portal oficial de Progresar y seleccionar la opción correspondiente a Formación Profesional.

El proceso completo incluye los siguientes pasos:

Ingresar con CUIL y contraseña de Mi Argentina

Verificar los datos personales registrados

Completar la encuesta socioeconómica del solicitante

Consignar la información correspondiente al curso que se realiza y a la institución educativa

Enviar la solicitud y conservar la constancia de inscripción

La información relacionada con la capacitación permite vincular la solicitud con la institución y con la propuesta formativa declarada. Por este motivo, es necesario completar los datos del curso de acuerdo con la información correspondiente a la inscripción educativa.

Este comprobante permite acreditar que el trámite fue iniciado y puede ser consultado posteriormente.

Cómo se evalúan las solicitudes

Después de completar la inscripción, la solicitud atraviesa una evaluación socioeconómica y una instancia vinculada con la situación académica.

La evaluación socioeconómica utiliza información disponible en las bases de ANSES para determinar si el postulante cumple con las condiciones relacionadas con los ingresos y otros requisitos establecidos.

La instancia académica, por su parte, se vincula con la información proporcionada por la institución educativa donde se realiza la capacitación. Allí se verifica la correspondencia entre los datos declarados por el solicitante y la propuesta formativa.

El envío del formulario, por lo tanto, constituye el inicio del proceso, pero no determina por sí mismo la aprobación de la beca. El resultado se informa posteriormente a través de la plataforma de Progresar.

Hasta qué fecha se puede solicitar la beca

La fecha límite para presentar solicitudes a Progresar Formación Profesional 2026 es el 27 de noviembre de 2026.

Hasta ese día, las personas que cumplan con los requisitos pueden completar el formulario correspondiente y presentar la documentación e información solicitada por el programa.

A diferencia de otras líneas de las Becas Progresar que ya cerraron sus respectivas convocatorias, esta modalidad continúa disponible para quienes buscan capacitarse mediante cursos de formación profesional.

El trámite es gratuito, se realiza online y requiere contar previamente con una inscripción en una propuesta formativa incluida dentro de la oferta habilitada. Una vez presentada la solicitud, el resultado puede consultarse desde la plataforma oficial de Progresar.

Para quienes todavía no realizaron el trámite durante 2026, el 27 de noviembre constituye la fecha establecida para el cierre de esta convocatoria