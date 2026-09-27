Un hostel de Puerto Madryn busca voluntarios para crear contenido durante 15 días. Ofrece alojamiento y desayuno a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Una propuesta para viajar a Puerto Madryn permite combinar una estadía de dos semanas con trabajo vinculado a la producción de contenidos digitales. Un hostel de la ciudad incorporó en Worldpackers una búsqueda de voluntarios que colaboren con sus redes sociales a cambio de alojamiento y otros beneficios.

La convocatoria contempla una dedicación de 24 horas semanales, mientras que la experiencia completa tiene una duración de 15 días. Pueden participar viajeros que se postulen individualmente, en pareja o junto con otra persona.

El intercambio está orientado a perfiles con capacidad para generar material audiovisual y desarrollar publicaciones. La idea es aprovechar tanto los espacios del alojamiento como los atractivos naturales de la ciudad para producir contenidos.

Puerto Madryn: qué incluye el alojamiento gratis para los voluntarios

El principal beneficio es el alojamiento sin costo. Cada voluntario seleccionado tendrá una cama en una habitación compartida y contará con desayuno durante todos los días de permanencia.

La propuesta también contempla servicios para facilitar la estadía, entre ellos acceso a internet, cocina equipada y lavadero.

El paquete incluye además:

Bicicletas gratuitas

Descuentos en restaurantes y excursiones

Traslado hasta el alojamiento

La carga de trabajo tampoco ocupa toda la semana: el acuerdo establece un día libre por semana.

Cómo es el trabajo en el hostel de Puerto Madryn

La convocatoria busca personas que puedan encargarse de distintos formatos de contenido. No se trata solamente de publicar en redes, sino de participar en todo el proceso de producción.

Realización y edición de fotografías

Grabación y edición de videos

Publicación de material

Actualización de las cuentas del alojamiento

También deberán elaborar textos relacionados con el establecimiento y con la experiencia de quienes se hospedan allí.

Parte del material podrá realizarse recorriendo las instalaciones y otros espacios de alojamiento. El entorno de Puerto Madryn, especialmente su naturaleza y fauna, aparece como otro de los ejes para generar publicaciones.

Cuáles son los requisitos para postularse

La búsqueda establece un rango de edad de 18 a 40 años. Además, los interesados deben hablar español de manera fluida y contar con un nivel intermedio de inglés.

La jornada prevista es de unas cuatro horas diarias, hasta completar las 24 horas semanales requeridas. De esta manera, el programa combina tareas de creación de contenido con tiempo disponible para conocer el destino y utilizar los beneficios incluidos durante la estadía.

Una estadía de 15 días con alojamiento incluido

La experiencia propuesta por el hostel tiene una duración total de dos semanas. Durante ese período, los voluntarios deberán cumplir con las tareas acordadas y podrán utilizar las instalaciones y servicios incluidos en el intercambio.

La convocatoria apunta así a personas interesadas en viajar y, al mismo tiempo, aportar conocimientos vinculados con fotografía, video, escritura y redes sociales.

El alojamiento, el desayuno, la conexión a internet, la cocina, el lavadero, las bicicletas y los descuentos forman parte de las condiciones ofrecidas a cambio de la colaboración semanal.