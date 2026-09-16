Buscan voluntarios para un hostel cerca de las Cataratas y ofrecen alojamiento gratis

Un hostel de Puerto Iguazú ofrece alojamiento a quienes quieran colaborar cinco horas diarias y permanecer al menos tres semanas. Se requiere inglés

Una oportunidad para conocer Puerto Iguazú y visitar las Cataratas del Iguazú surgió a través de una convocatoria de voluntariado. Un hostel ubicado en el centro de la ciudad busca incorporar personas que colaboren con distintas actividades del establecimiento y, como contraprestación, brinda alojamiento.

La propuesta fue publicada en Workaway y exige una permanencia mínima de tres semanas. El acuerdo contempla la estadía y la posibilidad de compartir los gastos de alimentación con la familia propietaria del establecimiento.

La jornada prevista es de cinco horas por día. Entre las condiciones para participar figura contar con un buen nivel de inglés, debido al contacto habitual con turistas extranjeros.

Qué ofrece el hostel en Puerto Iguazú

El establecimiento funciona en el centro de Puerto Iguazú, en una zona próxima a supermercados, restaurantes, bares y la terminal de bus. Según la convocatoria, el barrio es tranquilo y seguro.

El hostel tiene cuatro habitaciones: tres compartidas y una privada. Los voluntarios disponen de una habitación pequeña, que puede ser compartida con otra persona. La capacidad bajo esta modalidad es de hasta dos voluntarios.

El espacio destinado a quienes participan del intercambio cuenta con cucheta, aire acondicionado y wifi. En caso de viajar acompañado, existe la posibilidad de compartir esa habitación, que no se utiliza para alojar a los huéspedes habituales.

Cuáles son las tareas del voluntariado

La principal función está relacionada con la recepción. Los voluntarios deben atender a los huéspedes tanto durante su llegada como al momento de abandonar el establecimiento.

También colaboran con distintas tareas sencillas vinculadas con el funcionamiento cotidiano del hostel:

Atención y mantenimiento de los espacios comunes.

Tareas generales de limpieza y orden.

Colaboración con el mantenimiento de las distintas áreas.

Limpieza de la pileta y cuidado del sector exterior.

Orientación a los huéspedes sobre actividades, traslados y opciones de transporte en Puerto Iguazú

Un aspecto que diferencia esta propuesta es que la limpieza general del hostel no recae sobre los voluntarios, ya que el establecimiento cuenta con una persona destinada específicamente a esa tarea.

Alimentación y convivencia durante la estadía

La comida no forma parte del intercambio como beneficio incluido. Sin embargo, la familia propietaria suele compartir algunas comidas con los voluntarios y estos pueden acceder a determinados alimentos básicos disponibles en la cocina.

La experiencia también tiene un componente de intercambio cultural. La convivencia con la familia anfitriona permite a los participantes practicar español y conocer aspectos de la vida cotidiana y las costumbres de la zona.

Qué hacer durante los días libres

Además de las horas destinadas a colaborar en el hostel, la propuesta permite aprovechar el tiempo disponible para recorrer los principales atractivos de Puerto Iguazú y sus alrededores.

Entre las alternativas aparecen las Cataratas del Iguazú, el Hito Tres Fronteras y distintos saltos de agua de la región. De esta manera, el voluntariado combina la estadía en el hostel con tiempo para conocer uno de los principales destinos turísticos de Misiones.

Cómo postularse

Quienes quieran participar deben ingresar a Workaway.info, crear un perfil y enviar la solicitud correspondiente al establecimiento.

La plataforma permite consultar las condiciones del intercambio y revisar las experiencias de otros voluntarios que ya participaron de propuestas similares.