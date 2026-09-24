Así funciona el nuevo sistema de monitoreo del Tren Sarmiento que replicarán otras líneas

Trenes Argentinos completó la instalación de un sistema integral de supervisión, telemetría y registro continuo en los pasos a nivel del Sarmiento

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, Trenes Argentinos comenzó las pruebas de un moderno sistema de monitoreo, telemetría y registrador de eventos diseñado para la supervisión continua de los pasos a nivel en la línea Sarmiento. La iniciativa busca elevar los estándares de seguridad operacional en una de las trazas con mayor caudal de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reducir de forma drástica los tiempos de respuesta ante fallas mecánicas o eléctricas en los cruces vehiculares.

El nuevo dispositivo permite realizar un seguimiento en tiempo real y durante las 24 horas sobre el estado de conservación de los brazos de barrera, la ocupación efectiva de los circuitos de vía, la alimentación eléctrica del sector y la correcta señalización asociada. Ante cualquier falla o desvío de los parámetros normales, la tecnología emite alarmas automáticas simultáneas hacia el Centro de Control y las Bases de Señalamiento. Este aviso inmediato le permite al personal de conducción y a las cuadrillas de mantenimiento intervenir en el mismo instante en que se registra la anomalía.

Monitoreo en Trenes Argentinos: "Caja negra", mantenimiento eficiente y expansión a todo el AMBA

Una de las innovaciones más destacadas del equipamiento radica en la incorporación de un registro histórico de eventos que funciona como una "caja negra", almacenando cada cambio de estado con fecha y hora exacta. Esta herramienta aporta evidencia técnica objetiva ante investigaciones de incidentes o auditorías de seguridad, y permite superar el esquema de inspección tradicional.

El plan de modernización operativa contempla los siguientes ejes de gestión: