Subte gratis para jubilados en CABA: cómo será el nuevo sistema

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una profunda reforma legislativa que transformará el acceso al transporte público para miles de adultos mayores. La medida, anunciada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, establece que los jubilados y pensionados beneficiarios de la gratuidad en la red de subtes ya no necesitarán tramitar pases especiales ni renovar tarjetas plásticas de manera periódica, ya que el pase libre quedará vinculado directamente a su identidad física.

La reestructuración del sistema permitirá a los usuarios habilitados ingresar a los andenes simplemente apoyando su Documento Nacional de Identidad sobre los lectores ópticos que se instalarán en las estaciones. Esta transformación tecnológica garantiza un pase ilimitado sin restricciones de días ni limitaciones de franja horaria durante todo el esquema de servicio operativo, con una validez de registro de cinco años que podrá renovarse en la medida en que se mantengan las condiciones socioeconómicas exigidas.

Con la implementación de este mecanismo, que estará operativo antes de fin de año, la gestión porteña busca simplificar la rutina diaria de los adultos mayores y eliminar las demoras administrativas. El nuevo soporte digital reemplazará los antiguos pases de papel y tarjetas dedicadas, unificando el padrón de beneficiarios dentro de la base de datos centralizada de la red de transporte urbano.

Requisitos de ingresos y universo de beneficiarios alcanzados

La reglamentación de la iniciativa delimita las condiciones socioeconómicas requeridas para acceder al pase libre sin costo en las líneas del subterráneo porteño:

Domicilio en el distrito: la gratuidad está dirigida en forma exclusiva a jubilados y pensionados que certifiquen radicación y domicilio legal dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tope de haber previsional: los ingresos mensuales del beneficiario no podrán superar el equivalente a dos haberes mínimos y medio dentro del sistema previsional para mantener la exención del pasaje.

Inclusión de fuerzas de seguridad: la medida abarca también al personal retirado de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que acrediten residencia habitual en la capital.

Vigencia del trámite: la habilitación inicial en el padrón centralizado tendrá una validez de cinco años, renovable sucesivamente en las Sedes Comunales.

Pasos para empadronarse y validación en las estaciones

Aunque la ley ya fue sancionada, el Poder Ejecutivo comunal avanza en la adecuación técnica de los molinetes en las cabeceras e interconexiones de las líneas. Para quedar dados de alta en el nuevo padrón digital, los interesados deberán acercarse a las Sedes Comunales distribuidas en los barrios una vez habilitado el período de inscripción.

En las dependencias descentralizadas se requerirá la presentación del Documento Nacional de Identidad con el domicilio actualizado dentro de CABA y el último recibo de cobro que acredite que los ingresos no superan el tope permitido. Una vez completado el enrolamiento en la base de datos, los pasajeros solo deberán apoyar su DNI en los lectores de los molinetes para ingresar al servicio sin realizar ningún tipo de pago.