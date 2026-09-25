La galería reunía a exadministradores de la ex-AFIP desde los años 90. La decisión alcanzó al exfuncionario condenado por el caso Oil Combustibles

Una galería que durante años reunió los retratos de distintos titulares de la ex-AFIP dejó de formar parte del paisaje de la sede central de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los cuadros fueron retirados de una de las paredes del edificio, en una medida que también alcanzó a Ricardo Echegaray, uno de los funcionarios que ocupó la conducción del organismo durante el kirchnerismo.

La escena quedó registrada en un video de 35 segundos. Allí puede observarse a un trabajador con el chaleco institucional de ARCA mientras desarma la exposición y retira las imágenes que estaban colocadas en la pared.

La colección estaba integrada por siete retratos. En el momento en que fue filmada la secuencia, algunos ya habían sido removidos y otros todavía permanecían en su lugar.

Entre las imágenes que formaban parte de esa pared estaban las de Carlos Castagneto, quien condujo la AFIP entre 2022 y 2023, y Mercedes Marcó del Pont, su antecesora durante el gobierno de Alberto Fernández.

También aparecían Alberto Abad, Carlos Fernández, Claudio Moroni y Leandro Cuccioli, además de Echegaray. Abad estuvo al frente del organismo durante la presidencia de Mauricio Macri; Fernández dejó la conducción para convertirse en ministro de Economía de Néstor Kirchner; Moroni antecedió a Echegaray y Cuccioli fue otro de los administradores designados durante el macrismo.

Una galería que recorría distintas etapas de la AFIP

La exposición no se limitaba a los funcionarios de los últimos gobiernos. Según personas que conocieron ese sector de las oficinas, la selección se remontaba a los comienzos de la AFIP, creada en 1996.

En esa reconstrucción histórica figuraban también Carlos Silvani, quien ocupó el cargo durante el menemismo; Héctor Rodríguez y Armando Caro Figueroa, que pasaron por la conducción durante la presidencia de Fernando de la Rúa; y Sergio Grosskopf, quien ejerció el puesto durante la gestión de Eduardo Duhalde.

En la pared ubicada frente a la galería se alcanzaba a distinguir otro retrato en la filmación, aunque la calidad de las imágenes no permite determinar a quién corresponde.

El registro muestra así el desarme de una exposición que reunía a funcionarios de diferentes períodos políticos y que funcionaba, de hecho, como una representación visual de las distintas conducciones que atravesaron al organismo desde su creación.

Qué ocurrió con Echegaray después de dejar la conducción

El caso de Echegaray tenía una particularidad adicional. Aunque había ocupado cargos jerárquicos de carácter político, conservó durante más de 30 años su puesto como empleado de planta permanente de la Aduana. Incluso regresó a esa función durante el gobierno de Mauricio Macri.

La situación cambió en junio pasado, cuando fue desvinculado después de que quedara confirmada una condena a cuatro años y ocho meses de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa vinculada con Oil Combustibles.

El expediente se relacionó con un plan de pagos concedido por la AFIP a la petrolera de Cristóbal López. La Justicia encontró a Echegaray responsable del delito de administración fraudulenta agravado en perjuicio de la administración pública.

El dato adquiere especial relevancia por el vínculo directo entre la condena y el organismo que había conducido: la administración pública perjudicada en el caso fue, precisamente, la entidad recaudadora.

El retiro de símbolos de exfuncionarios

La eliminación de los retratos se produce dentro de un proceso más amplio iniciado durante el gobierno de Javier Milei, que incluyó cambios en la identificación de distintos espacios estatales.

Uno de los ejemplos más notorios fue la modificación del nombre del antiguo Centro Cultural Kirchner, que pasó a denominarse Palacio Libertad. La misma orientación alcanzó dependencias públicas donde se retiraron carteles y otros elementos asociados a funcionarios de gestiones anteriores.

En ARCA, esa lógica se trasladó a los retratos de quienes habían encabezado el organismo. El criterio planteado fue concentrar la identificación de los espacios en la institución y en sus trabajadores, en lugar de destacar a quienes ocupan los cargos de manera circunstancial.

Desde ARCA confirmaron que las imágenes fueron retiradas, aunque no informaron cuándo se tomó la decisión ni en qué momento se concretó. Tampoco hubo una explicación oficial sobre el significado simbólico de la medida.