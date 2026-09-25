El Airbus A330-202 volvió a Ezeiza 34 minutos después de despegar por una falla en un motor. No hubo heridos y el vuelo continuó en otro avión

El vuelo AR1132 de Aerolíneas Argentinas, que debía unir Buenos Aires con Madrid, terminó interrumpiendo su recorrido durante la madrugada luego de que el avión regresara a Ezeiza por una anomalía detectada en uno de sus motores.

El episodio no dejó personas heridas y el servicio pudo continuar horas más tarde en otra aeronave. El nuevo despegue se produjo a las 4.30, con destino a la capital española.

La aeronave involucrada era un Airbus A330-202, identificado con la matrícula LV-GHQ. Había partido de Ezeiza a las 23.56 y permaneció en vuelo durante 34 minutos, hasta volver al aeropuerto de Ezeiza y aterrizar a las 00.30.

El fuerte ruido que sorprendió a vecinos de Ezeiza

La situación se produjo durante el ascenso. En ese momento se registró una anomalía en uno de los motores, acompañada por una fuerte explosión cuyo sonido fue percibido por habitantes de Ezeiza y Luis Guillón.

La compañía explicó posteriormente que el estruendo correspondió a un fenómeno denominado "compressor stall", que consiste en una alteración momentánea del flujo de aire dentro del compresor del motor.

Las circunstancias que provocaron la falla todavía se encuentran bajo investigación.

Qué pasó durante el regreso

Aunque el incidente activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones, Aerolíneas Argentinas aclaró que el avión no fue declarado en emergencia.

Los servicios de rescate de la ANAC permanecieron preparados en tierra, pero no fue necesario activar ningún código de emergencia. El A330 completó el aterrizaje normalmente y posteriormente llegó por sus propios medios hasta su posición en el aeropuerto.

Una vez finalizado el procedimiento, los pasajeros debieron cambiar de avión para continuar el viaje. El vuelo AR1132 despegó finalmente a las 4.30 rumbo a Madrid, varias horas después de la partida original. No se registraron heridos por el incidente.

Otro vuelo a Madrid había sufrido una emergencia recientemente

El episodio ocurre pocas semanas después de otro incidente que afectó a un vuelo que partía desde Buenos Aires hacia Madrid. El vuelo PU633 de Plus Ultra debió desviarse hacia Natal, Brasil, después de que el Airbus A330-200 sufriera una pérdida de presión en cabina.

En ese caso, la aeronave quedó fuera de servicio y más de 400 pasajeros quedaron varados en Brasil, lo que derivó en reprogramaciones y dificultades para organizar alojamiento, traslados y la continuidad del viaje.

A diferencia de aquella situación, en el vuelo de Aerolíneas Argentinas los pasajeros pudieron ser trasladados a otra aeronave y continuar hacia España durante la misma madrugada. El AR1132 despegó finalmente a las 4.30 rumbo a Madrid y no se registraron heridos por el incidente.