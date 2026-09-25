Vuelve el MotoGP a Buenos Aires: cuándo será la carrera en el Gálvez

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tiene fecha confirmada para reencontrarse con el deporte motor de máximo nivel internacional. Tras la oficialización del calendario 2027 del campeonato mundial de motociclismo, las autoridades porteñas confirmaron que el circuito reabrirá sus puertas formalmente entre el 9 y el 11 de abril con la disputa de la cuarta fecha del Gran Premio de MotoGP. La competencia marcará el regreso de la categoría reina a la capital argentina después de 28 años de ausencia.

El anuncio encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el secretario de Deportes, Fabián Turnes, coincide con el avance sostenido de las obras edilicias e infraestructura en el predio ubicado en el barrio de Villa Lugano. Las tareas de remodelación superan actualmente el 60% de ejecución e integran la inversión más relevante registrada en la historia del autódromo capitalino, con el propósito no solo de recibir a la elite de las dos ruedas, sino también de adecuar las instalaciones para una posible vuelta de la Fórmula 1.

La reapertura oficial se dará en el marco de una temporada especial, ya que Buenos Aires será designada Capital Mundial del Deporte. Las modificaciones estructurales proyectan un trazado adaptado a los últimos estándares exigidos por las federaciones internacionales, incluyendo un aumento en la capacidad para espectadores, la modernización del sector deportivo y una reconfiguración completa de las medidas de seguridad alrededor de la pista principal.

Detalles de la remodelación del Autódromo Gálvez y venta de entradas

El plan integral de obras ejecutado por el Ejecutivo comunal contempla transformaciones estratégicas en diferentes áreas del complejo deportivo:

Configuración de la pista: la traza principal incorporó una nueva horquilla construida en la zona anteriormente ocupada por el kartódromo y una tribuna antigua, diseño proyectado para cumplir con las homologaciones de la máxima categoría automovilística internacional.

Edificación de garajes y boxes: los sectores destinados a la operación logística de los equipos ganan altura y espacio funcional para adecuarse a los requerimientos operativos de la competencia mundial.

Circulación e interconexión interna: se ejecuta la construcción de un túnel a la altura de la curva 1 para vincular la avenida Roca con el paddock, optimizando el tránsito operativo dentro del predio.

Venta de entradas y beneficios financieros: los tickets se comercializarán mediante el sitio oficial www.motogp.fantixtickets.com , ofreciendo preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad con hasta 6 cuotas sin interés del 1 al 7 de octubre, y venta general al público desde el jueves 8 de octubre.

El nuevo trazado del autódromo de Buenos Aires.

Un impacto técnico y deportivo de alcance internacional

El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires coincidirá con un hito reglamentario dentro de la categoría, debido a que la temporada 2027 marcará el estreno de una nueva normativa técnica y el debut de pilotos en nuevas escuderías. Esta combinación convertirá al renovado circuito en un desafío inédito para los equipos de la grilla, que deberán ajustar el rendimiento de sus prototipos a un asfalto y una geometría completamente desconocidos.

Asimismo, desde la Secretaría de Deportes destacaron que las reformas otorgan al Gálvez un perfil técnico único en el país, al ser el único trazado con las especificaciones requeridas para albergar simultáneamente eventos de MotoGP y de la Fórmula 1. La adecuación del circuito busca devolver a la capital nacional su lugar en el calendario de las grandes competencias globales, impulsando además el turismo internacional, la gastronomía y la actividad económica en la zona sur de la Ciudad.