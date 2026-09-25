Esta es la importante Ruta Nacional que se convertirá en Autovía a lo largo de 13km

Vialidad Nacional continúa con los trabajos en uno de los trazados nacionales más concurridos tanto por vehículos livianos como pesados

La infraestructura vial del litoral argentino avanza en la ejecución de una de las obras más esperadas para el ordenamiento del tránsito urbano y regional. Vialidad Nacional, a través del 10° Distrito Corrientes, confirmó que continúan a ritmo sostenido los trabajos correspondientes a la Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 12, un proyecto estratégico que transformará en autovía un tramo clave de 13 kilómetros en su paso por la capital correntina. La obra se desarrolla específicamente entre los kilómetros 1.023 y 1.036 de la traza, en el sector comprendido entre Empedrado e Itatí.

La intervención contempla la duplicación de la calzada principal, la construcción de calles colectoras e intersecciones a nivel y a distinto nivel para agilizar el flujo de transporte. Se trata del corredor de mayor densidad vehicular de la provincia de Corrientes, con un caudal medio diario que supera los 10.000 vehículos entre autos particulares, colectivos y camiones de carga. La reconversión reducirá de forma considerable los tiempos de viaje y las demoras tanto para el tránsito vecinal como para el transporte de larga distancia que se desplaza hacia las provincias de Misiones y Entre Ríos.

Travesía Urbana en Ruta Nacional 12: los trabajos para la autovía en Corrientes capital

Actualmente, las cuadrillas técnicas y la maquinaria pesada ejecutan maniobras simultáneas en diversos puntos estratégicos del trayecto para avanzar en las etapas de desagüe y bases estructurales:

Futuro intercambiador con Av. Libertad: En la intersección de la avenida Libertad con la RN 12 se llevan adelante intensas tareas de movimiento de suelo para preparar la estructura del nuevo distribuidor de tránsito.

Zona del Aeropuerto Internacional: En las inmediaciones del Aeropuerto Dr. Fernando Piragine Niveyro se avanza con la construcción de alcantarillas y cunetas revestidas íntegramente en hormigón armado para optimizar los desagües pluviales.

Sector de la calle Verona: A la altura de esta arteria, los operarios ejecutan movimientos de tierra y la colocación de defensas de hormigón tipo New Jersey para delimitar los nuevos pasos a nivel y garantizar la seguridad operacional.

Frente al despliegue de personal y equipos pesados en la calzada, desde el organismo nacional reiteraron el pedido a los conductores de circular con extrema precaución, reducir la velocidad máxima en los sectores de obra y acatar de forma estricta las indicaciones del personal desplegado sobre la ruta para evitar accidentes.