De qué murió Oscar "El Negro" González Oro y cómo vivió sus últimos meses

A los 74 años, el periodista falleció en Punta del Este. Venía de atravesar distintos problemas de salud y había hecho público su deterioro físico

Oscar "El Negro" González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde 2020. La noticia provocó una fuerte repercusión entre colegas y oyentes que siguieron durante décadas su extensa trayectoria en radio y televisión.

Hasta el momento, no se informó oficialmente una causa puntual del fallecimiento. Sin embargo, el periodista había atravesado en los últimos años distintos problemas de salud y su estado físico se había deteriorado de manera progresiva.

Uno de sus principales antecedentes médicos se remontaba a 2017, cuando sufrió un grave cuadro cardíaco que derivó en una cirugía a corazón abierto y la colocación de tres bypass coronarios. En una entrevista posterior, González Oro contó que la intervención había sido determinante para evitar un desenlace fatal.

Los problemas de salud que había atravesado González Oro

La salud cardiovascular del locutor había quedado comprometida después de aquella intervención. En 2023, durante una entrevista con LA NACION, recordó la operación y explicó que llevaba tres bypass. También contó que había cambiado sus hábitos y su vida cotidiana después de aquella experiencia.

Por entonces, González Oro también había revelado que había perdido alrededor de 20 kilos y que no conocía con precisión cuál había sido la causa de ese descenso de peso.

En los últimos tiempos, además, su estado general se había deteriorado. De acuerdo con los testimonios difundidos tras su muerte, atravesaba complicaciones respiratorias y dificultades para movilizarse, al punto de que caminar algunas cuadras podía provocarle una fuerte falta de aire.

Esa situación también había limitado considerablemente su vida cotidiana y había hecho que necesitara asistencia para algunas actividades.

El mensaje que había generado preocupación

La preocupación por la salud de González Oro no comenzó con su muerte. En distintos momentos, el periodista había publicado en sus redes sociales mensajes vinculados con el paso del tiempo y la muerte.

En agosto de 2023, por ejemplo, escribió una extensa reflexión en la que hablaba de sentir que el final se acercaba y aseguraba que no se arrepentía de lo vivido. El mensaje generó preocupación entre sus seguidores.

En otro momento también había compartido un poema de Amado Nervo que incluía una referencia al ocaso de la vida. Sus publicaciones fueron interpretadas por algunos seguidores como una posible despedida.

Sin embargo, en junio de 2025 González Oro había aclarado que varias de las frases que publicaba en sus redes no necesariamente reflejaban su situación personal. En aquella oportunidad, ante la preocupación generada por sus mensajes, señaló que no todo lo que compartía tenía que ver con él.

La vida de González Oro en Punta del Este

El periodista se había instalado en Uruguay durante la pandemia de coronavirus. En una entrevista publicada en 2023, contó que se había mudado a Punta del Este el 17 de agosto de 2020 y que desde entonces había decidido llevar una vida diferente, alejada de buena parte de la exposición que había tenido durante décadas.

Después de más de 35 años de carrera, había reducido progresivamente su presencia en los medios y había elegido dedicar más tiempo a su vida personal.

En aquella entrevista también había hablado abiertamente sobre su relación con la muerte y sobre cómo la experiencia de la cirugía cardíaca había modificado su manera de observar la vida.

El recuerdo de Daniel Hadad

Tras conocerse el fallecimiento, el empresario de medios Daniel Hadad recordó a González Oro, con quien compartió años de trabajo y una amistad personal.

Hadad describió los últimos meses del periodista como un período particularmente difícil y señaló que su enfermedad había provocado un marcado deterioro físico.

Según su relato, González Oro tenía cada vez mayores dificultades para movilizarse y sufría caídas frecuentes. También contó que, durante esa etapa, el locutor había preferido mantener cierta distancia de sus amigos porque no quería que lo vieran en ese estado.

"Ya a los amigos no quería vernos", relató Hadad al recordar una de las últimas etapas de la vida del periodista.

El empresario también contó que fue la enfermera que lo asistía durante el turno de la mañana quien lo encontró sin vida.

Una causa de muerte que todavía no fue informada

Con los datos conocidos hasta el momento, no existe una confirmación pública de que González Oro haya muerto específicamente por una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio o alguna otra enfermedad determinada.

Sí existe constancia de que el periodista tenía antecedentes cardíacos importantes, había sido sometido a un triple bypass en 2017 y atravesaba en los últimos tiempos un deterioro general de su estado de salud.

Por eso, hasta que exista información médica oficial o una declaración de sus familiares que precise el motivo, cualquier atribución concreta sobre la causa de su muerte debe considerarse una hipótesis y no un hecho confirmado.

González Oro murió a los 74 años después de más de tres décadas frente al micrófono y dejó una trayectoria marcada por programas de radio que se convirtieron en referencia para distintas generaciones de oyentes.