Cuánto cobra un empleado de estación de servicio en octubre 2026
Las petroleras de Argentina aplicaron un nuevo ajuste en las pizarras de los surtidores de todo el país, con una suba promedio de entre el 2 y el 5% en el valor de las naftas y el gasoil. Esta medida responde de manera directa a la fluctuación al alza de la cotización internacional del barril de petróleo crudo, y coincide en el plano local con el esquema de actualización salarial acordado para los trabajadores de las estaciones de servicio correspondiente a la liquidación del mes de septiembre.
En la última parte del mes de agosto, la Federación de Entidades Combustibles y el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio alcanzaron un entendimiento paritario para el trimestre que abarca desde agosto hasta octubre de 2026. La pauta salarial contempló una primera recomposición del 1,9% aplicada sobre los sueldos de julio, sumó otro incremento de igual magnitud para las remuneraciones actuales y cerrará el acuerdo con un tramo final del 1,8% que se percibirá con los haberes de octubre.
Escala de salarios básicos según cada categoría de la actividad
A partir de las actualizaciones vigentes para el noveno mes del año, los ingresos básicos de convenio para el personal de las estaciones de servicio oscilan entre los $1.566.000 y los $1.671.000 mensuales, de acuerdo al puesto y la responsabilidad asignada dentro del establecimiento:
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Encargados de turno: encabezan la grilla con un sueldo básico mensual de $1.671.872,34, lo que representa un valor diario de $66.874,89.
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Personal administrativo: percibirán un haber base de $1.636.926,77 por mes, con una jornada diaria calculada en $65.477,07.
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Operarios de servicio: contarán con una escala salarial de $1.631.553,58 mensuales y un proporcional de $65.262,14 por día.
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Operarios de playa: registrarán un ingreso básico de $1.610.582,52 al mes y una remuneración diaria de $64.423,30.
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Serenos y personal de nocturnidad: el básico mensual se fijó en $1.606.407,56, equivalente a $64.256,30 por jornada laboral.
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Operarios conductores: cobrarán una suma base de $1.599.429,09 al mes y un valor por día fijado en $63.977,16.
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Personal de interior y anexos: la grilla establece un haber de $1.593.256,84 por mes y $63.730,27 diarios.
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Operarios auxiliares: la escala marca un piso salarial de $1.566.051,79 mensuales y un haber diario de $62.642,07.
Adicionales por convenio, antigüedad y esquema para franqueros
Para aquellos empleados que se desempeñan bajo el régimen de franqueros, el cálculo de la liquidación se efectúa tomando como referencia el valor básico correspondiente a la categoría específica que cubren durante sus turnos.
A los importes básicos fijados en el convenio colectivo se les debe sumar el adicional correspondiente al premio por asistencia perfecta, equivalente a un 8% sobre el sueldo base. Asimismo, se aplican los porcentajes por antigüedad en el puesto: un 2% para quienes cuentan con una trayectoria de 1 a 9 años inclusive, un 2,5% para la franja que va de los 10 a los 15 años de servicio, y un 3% para los trabajadores que superen los 15 años de permanencia en el establecimiento.