El Brent llegó a u$s105 y las compañías trasladaron parte del aumento al mercado argentino. YPF, por ahora, no modificó sus valores.

El salto del petróleo Brent hasta los u$s105 por barril comenzó a reflejarse en los precios de los combustibles en la Argentina. Las principales petroleras, con excepción de YPF, actualizaron los valores en los surtidores con incrementos de entre 2% y 5%, aunque el porcentaje varía de acuerdo con la zona del país.

La suba se produjo después de varias semanas en las que las empresas habían mantenido contenidos los precios mediante un esquema de compensación. El nuevo escenario internacional llevó a las compañías a modificar esa estrategia y trasladar parte del mayor costo del crudo.

Qué pasó con el precio del petróleo

El Brent volvió a ubicarse por encima de los u$s100 durante las operaciones del jueves. La cotización llegó a u$s105, en un mercado condicionado por declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.

El incremento internacional funcionó como disparador para la actualización de los combustibles que comenzaron a implementar las petroleras que operan en la Argentina.

El esquema que mantenía contenidos los combustibles

La modificación representa el final del "buffer" que las compañías venían utilizando desde mayo, después de una corrección de precios que había alcanzado hasta el 30%.

El mecanismo surgió de un acuerdo entre petroleras y refinadoras. La premisa era sostener estables los valores de los combustibles mientras el barril de petróleo permaneciera por encima de los u$s80 y compensar posteriormente esa diferencia hasta equilibrar los flujos.

La nueva escalada del crudo alteró ese esquema y abrió la puerta a los aumentos que ya comenzaron a observarse en las estaciones de servicio.

El Brent llegó a u$s105 y las petroleras aplicaron subas de hasta 5% en los combustibles

YPF mantiene los valores, por ahora

Mientras sus competidoras avanzaron con las actualizaciones, YPF todavía no modificó sus precios. La empresa mantiene los valores vigentes en sus surtidores, aunque no se descarta que pueda acompañar más adelante los movimientos del resto del mercado.

El momento en que fueron aplicados los aumentos también tendrá incidencia sobre el impacto en los precios generales. Como las modificaciones comenzaron durante la última semana de noviembre, su efecto sobre la inflación quedará distribuido entre dos meses, en lugar de concentrarse completamente en un solo período.

Cuánto cuesta llenar el tanque según la provincia

Los precios de los combustibles presentan diferencias importantes según el lugar del país donde se cargue. Un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet mostró que la brecha puede representar varios miles de pesos para un mismo volumen de combustible.

En la nafta premium, por ejemplo, el precio promedio relevado a comienzos de agosto era de $1.970 por litro en Tierra del Fuego y de $2.419 en Jujuy. La diferencia de $449 por litro implicaba que cargar un tanque de 50 litros costara alrededor de $98.500 en la provincia austral y $120.950 en Jujuy. Es decir, había una diferencia de $22.450 por tanque.

La dispersión también se observaba en la nafta súper. Santa Cruz registraba el menor precio, con $1.948 por litro, mientras que en Salta alcanzaba los $2.218. Para una carga de 50 litros, la diferencia llegaba a $13.500.

En el caso del gasoil premium, la brecha era todavía mayor cuando se toma como referencia un tanque de mayor capacidad: Tierra del Fuego tenía un precio de $2.130 por litro frente a $2.521 en Neuquén. Para una carga de 100 litros, la diferencia alcanzaba los $39.100.

Las diferencias entre provincias responden a una combinación de factores. Entre ellos aparecen los costos de transporte y distribución, la distancia respecto de las refinerías, la competencia entre marcas, las decisiones comerciales de las petroleras y la estructura impositiva de cada región.

Cómo evolucionó el precio de la nafta en Argentina

Según datos de Economía & Energía citados por iProfesional, desde febrero de 2026 y hasta el período analizado, el precio de las naftas en Argentina acumuló un aumento real del 27%, mientras que el gasoil avanzó 23%. La variación fue inferior a la registrada en Estados Unidos, donde los incrementos alcanzaron 43% para la nafta y 34% para el gasoil, pero superó ampliamente la evolución de Brasil, con subas de 8% y 4%, respectivamente.

El relevamiento también mostró que el precio promedio de la nafta en Argentina se ubicó en $2.257 por litro en julio, un 2% por debajo del promedio histórico de $2.305 medido en pesos constantes entre enero de 2010 y julio de 2026. En términos regionales, durante el primer semestre la nafta súper promedió u$s1,4 por litro, frente a u$s1,5 para el promedio de América Latina.

El encarecimiento tuvo impacto sobre el bolsillo. El poder adquisitivo del salario registrado medido en litros de nafta cayó 15% interanual durante los primeros siete meses del año. En paralelo, las ventas totales de naftas retrocedieron 1,8% interanual entre enero y julio, mientras que las de gasoil crecieron 1,7%, impulsadas principalmente por la demanda agropecuaria y de las centrales eléctricas