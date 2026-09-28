Jubilados, con bono confirmado hasta fin de año

El Gobierno confirmó la continuidad del pago extraordinario para aquellos que cobran la mínima. De cuánto debería ser el monto ajustado por inflación

El Gobierno nacional oficializó a través del Boletín Oficial la entrega de un nuevo bono extraordinario de $70.000 correspondiente al mes de octubre para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue instrumentada mediante el Decreto 1108/2026 con la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de contener los ingresos de los sectores previsionales de menores recursos.

Con la confirmación de esta suma, el refuerzo de la suma fija acumula 32 meses sin modificaciones en su valor nominal, manteniéndose congelado en el mismo importe desde marzo de 2024. Este complemento previsional se acreditará junto con el haber mensual regulado según el calendario oficial establecido por el organismo previsional de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

El subsidio extraordinario está destinado de manera prioritaria a los beneficiarios que cobran un haber mínimo equivalente a $435.748,51 dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En tanto, para quienes perciben ingresos por encima de la mínima pero inferiores al tope de $505.000, el Estado liquidará un bono proporcional variable hasta alcanzar ese techo.

Monto de liquidación, alcance y requisitos del refuerzo

Las condiciones y los valores a cobrar varían según la escala de haberes que percibe cada titular dentro del sistema previsional:

Cobro completo del bono: recibirán el total de $70.000 aquellos jubilados y pensionados cuyo haber mensual sea igual al haber mínimo de $435.748,51.

Acreditación de bono variable: quienes perciban un ingreso superior a la mínima y de hasta $505.000 cobrarán un proporcional. Por ejemplo, un haber de $455.000 recibirá un extra de $50.000 para equiparar el piso estipulado.

Grupos alcanzados: la liquidación abarca a titulares del SIPA, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Congelamiento del monto: el valor de la ayuda económica lleva 32 meses consecutivos sin actualización nominal en sus montos de liquidación.

De cuánto debería ser el bono de jubilados según la inflación

El refuerzo está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, por lo cual su impacto en los cobros de aquellos que perciben las jubilaciones mínimas era mucho mayor y con el tiempo su fuerza comenzó a diluirse.

Según el presupuesto presentado por el Ejecutivo la inflación acumulada desde el último aumento del bono hasta diciembre de 2027 será de alrededor del 219,2%, por lo cual para mantener el poder de compra que se tenía en la última suba, el adicional debería situarse en $223.400 a fin de ese año.

Cronograma de cobro de ANSES para el mes de octubre

La liquidación de haberes y del bono extraordinario se ejecutará de acuerdo con la terminación de documento del titular y el monto de su beneficio:

Jubilados que perciben el haber mínimo:

DNI finalizados en 0: 8 de octubre

DNI finalizados en 1: 9 de octubre

DNI finalizados en 2: 13 de octubre

DNI finalizados en 3: 14 de octubre

DNI finalizados en 4: 15 de octubre

DNI finalizados en 5: 16 de octubre

DNI finalizados en 6: 19 de octubre

DNI finalizados en 7: 20 de octubre

DNI finalizados en 8: 21 de octubre

DNI finalizados en 9: 22 de octubre

Jubilados que superan el haber mínimo: