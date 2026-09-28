Cuántos argentinos tienen más de un trabajo en 2027
La búsqueda de alternativas para complementar los ingresos mensuales se consolidó como una constante en el escenario laboral argentino. Cada vez más personas incorporan una segunda actividad económica a su rutina diaria, extendiendo de forma considerable las horas semanales dedicadas al trabajo para sostener el presupuesto familiar frente al costo de vida.
Un relevamiento realizado por C-P Consultora, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, indicó que el pluriempleo afecta al 11,5% de las personas ocupadas en el país. Esta cifra representa a más de 2,2 millones de trabajadores que mantienen dos o más ocupaciones simultáneas, registrando un salto sostenido desde el 8,7% alcanzado en 2017.
El crecimiento de esta modalidad refleja una transformación estructural en las dinámicas de empleo, donde la suma de tareas no solo responde a esquemas profesionales independientes, sino también a la necesidad directa de reforzar haberes insuficientes mediante la adición de horas de jornada laboral.
Categorías del pluriempleo y carga horaria semanal
El estudio divide la multiactividad en dos grandes categorías que explican la composición y las características del mercado:
-
Pluriempleo tradicional: abarca actividades históricamente vinculadas a la acumulación de cargos o tareas, como la docencia, el sector de la salud y el servicio doméstico en casas particulares.
-
Pluriempleo emergente: representa el 48% del total de los casos y está directamente ligado a nuevas modalidades de contratación y a la búsqueda de ingresos suplementarios.
-
Carga horaria promedio: mientras que un trabajador con una sola ocupación promedia 37,5 horas semanales, las personas con más de un empleo alcanzan un promedio de 43 horas de labor a la semana.
-
Extensión de la jornada laboral: el 44% de la totalidad de las personas con múltiples ocupaciones supera el umbral de las 45 horas semanales de trabajo.
El impacto en los sectores de menor calificación y la brecha de género
Dentro del segmento denominado emergente se concentran las situaciones de mayor exigencia física y horaria. Los trabajadores de menor calificación o de tareas operativas, conocidos como el sector de "cuello azul", explican más de la mitad de la expansión del fenómeno observada entre 2017 y los últimos años. Este grupo registra un nivel de informalidad cercano al 39% y un promedio de carga laboral que se sitúa en las 50 horas por semana. Asimismo, la extensión de las jornadas alcanza niveles elevados en este grupo: más del 50% trabaja por encima de las 45 horas semanales y un 22% sobrepasa las 60 horas semanales dedicadas a sus distintas actividades.
En cuanto al perfil sociodemográfico de quienes sostienen más de una ocupación, el informe detalla que el 63% de los pluriempleados son jefes o jefas de hogar, lo que remarca la vinculación directa entre la necesidad de sumar empleos y la manutención del grupo familiar. Además, las mujeres representan el 56% del total de las personas en esta situación, con una presencia geográfica destacada en los aglomerados urbanos del Gran Buenos Aires.