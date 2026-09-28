Cuántos argentinos tienen más de un trabajo en 2027

Un informe privado reveló que el pluriempleo ya alcanza a más del 11% de los ocupados en la Argentina. Sectores más afectados y cargas horarias

La búsqueda de alternativas para complementar los ingresos mensuales se consolidó como una constante en el escenario laboral argentino. Cada vez más personas incorporan una segunda actividad económica a su rutina diaria, extendiendo de forma considerable las horas semanales dedicadas al trabajo para sostener el presupuesto familiar frente al costo de vida.

Un relevamiento realizado por C-P Consultora, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, indicó que el pluriempleo afecta al 11,5% de las personas ocupadas en el país. Esta cifra representa a más de 2,2 millones de trabajadores que mantienen dos o más ocupaciones simultáneas, registrando un salto sostenido desde el 8,7% alcanzado en 2017.

El crecimiento de esta modalidad refleja una transformación estructural en las dinámicas de empleo, donde la suma de tareas no solo responde a esquemas profesionales independientes, sino también a la necesidad directa de reforzar haberes insuficientes mediante la adición de horas de jornada laboral.

Categorías del pluriempleo y carga horaria semanal

El estudio divide la multiactividad en dos grandes categorías que explican la composición y las características del mercado:

Pluriempleo tradicional : abarca actividades históricamente vinculadas a la acumulación de cargos o tareas, como la docencia, el sector de la salud y el servicio doméstico en casas particulares.

Pluriempleo emergente : representa el 48% del total de los casos y está directamente ligado a nuevas modalidades de contratación y a la búsqueda de ingresos suplementarios.

Carga horaria promedio: mientras que un trabajador con una sola ocupación promedia 37,5 horas semanales, las personas con más de un empleo alcanzan un promedio de 43 horas de labor a la semana.

Extensión de la jornada laboral: el 44% de la totalidad de las personas con múltiples ocupaciones supera el umbral de las 45 horas semanales de trabajo.

El impacto en los sectores de menor calificación y la brecha de género

Dentro del segmento denominado emergente se concentran las situaciones de mayor exigencia física y horaria. Los trabajadores de menor calificación o de tareas operativas, conocidos como el sector de "cuello azul", explican más de la mitad de la expansión del fenómeno observada entre 2017 y los últimos años. Este grupo registra un nivel de informalidad cercano al 39% y un promedio de carga laboral que se sitúa en las 50 horas por semana. Asimismo, la extensión de las jornadas alcanza niveles elevados en este grupo: más del 50% trabaja por encima de las 45 horas semanales y un 22% sobrepasa las 60 horas semanales dedicadas a sus distintas actividades.

En cuanto al perfil sociodemográfico de quienes sostienen más de una ocupación, el informe detalla que el 63% de los pluriempleados son jefes o jefas de hogar, lo que remarca la vinculación directa entre la necesidad de sumar empleos y la manutención del grupo familiar. Además, las mujeres representan el 56% del total de las personas en esta situación, con una presencia geográfica destacada en los aglomerados urbanos del Gran Buenos Aires.