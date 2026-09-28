León XIV en Argentina: qué días serán feriados por su visita y dónde regirán

La decisión fue oficializada mediante decreto y busca facilitar los operativos de seguridad y logística durante la estadía del pontífice en el país

El Gobierno estableció tres feriados con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina y creó una unidad ejecutora especial para coordinar la organización, la seguridad, la logística y las actividades vinculadas con su llegada al país.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1103/2026, publicado el 25 de septiembre, que declaró de interés nacional la visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

El cronograma de feriados tendrá distintos alcances territoriales. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, el martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

Según los fundamentos del decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación durante las jornadas en las que se desarrollarán las actividades del Papa, ante la previsión de una importante convocatoria de fieles y visitantes.

Qué días serán feriados por la visita de León XIV

El esquema establecido por el decreto es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino

feriado nacional en todo el territorio argentino Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

El Poder Ejecutivo explicó que el alcance territorial diferente responde a las actividades y desplazamientos previstos para cada jornada y a las necesidades específicas de organización, seguridad y circulación.

La declaración también alcanza a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que desarrollen sus funciones en los territorios comprendidos por cada feriado.

Por qué el Gobierno estableció los feriados

Entre los argumentos del decreto, el Gobierno señaló que la visita tendrá actividades de convocatoria significativa y que los desplazamientos asociados requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

El Ejecutivo sostuvo que la superposición de esos operativos con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales habituales de una jornada hábil podría dificultar la implementación de las medidas previstas.

Por ese motivo, consideró necesario establecer jornadas no laborables en los territorios directamente involucrados con las actividades oficiales del pontífice.

Qué unidad creó el Gobierno para organizar la visita

El decreto también creó, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV".

El organismo tendrá como objetivo planificar, coordinar y conducir las acciones de la Administración Pública Nacional relacionadas con la organización y realización de la visita.

Entre sus funciones estarán la definición de cronogramas y prioridades, la coordinación entre organismos nacionales y el seguimiento de las necesidades vinculadas con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.

La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses desde la entrada en vigor del decreto, aunque dejará de funcionar antes si cumple los objetivos para los que fue creada.

Quiénes estarán a cargo de la unidad especial

La conducción estará a cargo de un funcionario fuera de nivel con rango de secretario, que ejercerá sus funciones ad honorem.

Además, el decreto creó cinco cargos extraescalafonarios, también ad honorem y con rango de subsecretario:

Coordinador Ejecutivo

Coordinador de Logística e Infraestructura

Coordinador de Seguridad y Emergencias

Coordinador de Protocolo y Relaciones Institucionales

Coordinador de Apoyo Legal

Estos cargos tendrán vigencia mientras funcione la unidad y, según establece el decreto, no implicarán una modificación permanente de la estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete.

Qué facultades tendrá la unidad para las contrataciones

El decreto establece un régimen específico para las contrataciones directamente vinculadas con la visita.

El titular de la unidad podrá autorizar las convocatorias y seleccionar el procedimiento correspondiente, aprobar los pliegos y la documentación, adjudicar contrataciones, declarar desiertos o fracasados los procedimientos y dejarlos sin efecto cuando corresponda.

También podrá intervenir en actos vinculados con la ejecución, modificación y extinción de los contratos, aplicar penalidades y aprobar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos, siempre en relación con las contrataciones vinculadas con el objeto de la unidad.

El decreto aclara que estas facultades serán excepcionales y transitorias y que las contrataciones continuarán sujetas al régimen general de contrataciones de la Administración Nacional.

Cómo se financiará la organización de la visita

El gasto que demande la implementación del decreto será atendido con los créditos vigentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de acuerdo con las normas de administración financiera del Estado.

A su vez, los ministerios y las secretarías de la Presidencia deberán colaborar, dentro de sus respectivas competencias, con la implementación de las medidas.

El decreto también permite que la unidad solicite la intervención de organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional para elaborar informes, evaluaciones y análisis técnicos necesarios para la organización de las actividades.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

La visita oficial de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El decreto señala que las actividades se desarrollarán en distintas jurisdicciones y que los desplazamientos del pontífice estarán acompañados por operativos específicos de seguridad y logística.