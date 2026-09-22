El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

La decisión se anunció luego de una reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Seguridad y de la que participó Karina Milei

Tal como se preveía, el Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita del papa León XIV a la Argentina y la misa que el pontífice celebrará en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, las autoridades analizan la posibilidad de establecer feriados el 10 y 11 de noviembre, aunque en esos casos la medida no tendría alcance nacional. Según indicaron, la eventual disposición abarcaría únicamente a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Provincia de Buenos Aires.

La confirmación fue realizada por el Ministerio de Seguridad luego de una reunión entre funcionarios nacionales y representantes de la Iglesia argentina, convocada tras conocerse este lunes el cronograma oficial de la visita del Santo Padre.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la cartera de Seguridad y estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien participó de las conversaciones destinadas a organizar el operativo y las distintas actividades previstas durante la estadía de León XIV en el país.

La decisión de establecer un feriado nacional el lunes 9 de noviembre está vinculada específicamente con la misa que el Papa ofrecerá frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicaron desde el Gobierno, la medida responde a "la voluntad del presidente Javier Milei de que sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires".

De esta manera, el primer día de la agenda de León XIV contará con un feriado de alcance nacional, mientras que todavía resta definir si se dispondrán jornadas no laborables adicionales para determinadas jurisdicciones durante el 10 y 11 de noviembre.

El recorrido que hará León XIV y el operativo de seguridad

La llegada de León XIV a la Argentina tendrá un despliegue de seguridad que el Gobierno anticipó como el "más grande de la historia". Ayer, el canciller Pablo Quirno señaló que el operativo de seguridad contempla una movilización aproximada de unas 7 millones de personas durante la visita de León XIV. La cifra contempla el conjunto de las actividades previstas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján y representa una de las mayores movilizaciones de seguridad organizadas en el país.

La agenda del pontífice ya fue comunicada oficialmente y contempla su permanencia en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de su partida hacia Perú.

El programa combina celebraciones religiosas con encuentros institucionales y actividades vinculadas con distintos sectores de la sociedad.

El 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde saludará a trabajadores y personas asistidas por la institución. Ese mismo día celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y participará de un encuentro relacionado con el mundo laboral en la Universidad Católica Argentina.

La jornada también incluirá una reunión con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, además de un encuentro con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El día siguiente estará dedicado principalmente a Córdoba. Allí el Papa celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes.

El 11 de noviembre, último día de la visita, el pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y luego celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Desde allí partirá hacia Perú.

Qué postura tomó el Gobierno frente a la visita

Quirno puso el acento en el vínculo entre la Argentina y la Santa Sede y lo definió como "histórica y profunda". Desde el Ejecutivo, además, señalaron que esperan que la presencia del Papa constituya "una oportunidad de encuentro" para la sociedad argentina.

La visita al Cottolengo también fue destacada por el canciller, debido a que la institución trabaja con personas con discapacidad y su actividad se desarrolla en un contexto de discusión sobre las políticas públicas destinadas a ese sector.

"Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia".

El Gobierno busca encuadrar la visita dentro de la relación institucional con la Santa Sede, mientras la agenda oficial incluye reuniones con distintos actores sociales y políticos, entre ellos el presidente Javier Milei.

Cómo definió la Santa Sede el viaje

El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, remarcó que León XIV llegará al país con una doble dimensión institucional y religiosa.

El pontífice se presentará "como jefe de Estado, pero principalmente como pastor, para fortalecer la fe", según expresó Banach, quien definió la visita como de "carácter eminentemente pastoral".

El representante de la Santa Sede transmitió además su "profundo agradecimiento" por la invitación y extendió ese reconocimiento a las autoridades locales que intervienen en la organización del viaje.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo, manifestó la satisfacción por la confirmación del viaje y planteó el significado que la Iglesia local le atribuye.

"Es un punto de llegada y de partida. El Papa viene a animar a una renovada misión para evangelizar, animar la comunión y la unidad nacional. Queremos ser artífices de un tiempo nuevo, de diálogo. Que sea un encuentro de hermanos, que sea una fiesta".