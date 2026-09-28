Aumento salarial en gimnasios: de cuánto es y escalas hasta octubre

UTEDYC alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara de Gimnasios de Argentina. Las tres etapas de incremento y los sueldos básicos mes a mes

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) formalizaron un nuevo entendimiento salarial que beneficia al personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 738/16. El ajuste contempla un aumento del 5,28% distribuida entre agosto y octubre de 2026, calculada de forma escalonada sobre los básicos del mes anterior.

El esquema pactado establece una suba del 1,9% para agosto sobre los salarios del 31 de julio, un 1,7% en septiembre sobre la grilla de agosto y un 1,6% en octubre tomando como base la escala de septiembre. Debido a la fecha de suscripción del acta, el ajuste correspondiente al primer mes deberá reliquidarse y abonarse de forma retroactiva con los haberes de septiembre.

A su vez, el entendimiento contempla una cláusula de absorción válida hasta fines de octubre, que compensará cualquier asignación o bono que pudiera disponer el Gobierno nacional para el sector privado. Las partes volverán a reunirse en noviembre para revisar el impacto inflacionario antes de la finalización del año paritario.

Grilla salarial mes a mes según cada puesto de trabajo

Con la aplicación de los tres tramos de aumento, los haberes mensuales y valores por hora quedan definidos de la siguiente manera:

Guardavidas : en agosto perciben $1.690.836; en septiembre ascienden a $1.719.580; y en octubre alcanzan los $1.747.093 .

Encargados de mantenimiento: cobran $1.509.091 en agosto; $1.534.746 en septiembre; y $1.559.302 en octubre.

Supervisores: el haber básico se fijó en $1.490.119 para agosto; $1.515.451 para septiembre; y $1.539.698 para octubre.

Coordinadores deportivos : la escala marca $1.379.945 en agosto; $1.403.404 en septiembre; y $1.425.858 en octubre.

Coordinadores de área: perciben $1.314.715 en agosto; $1.337.065 en septiembre; y $1.358.458 en octubre.

Personal administrativo : los ingresos quedan en $1.246.232 para agosto; $1.267.418 para septiembre; y $1.287.697 para octubre.

Auxiliares de mantenimiento o vestuaristas: cobran $1.150.365 en agosto; $1.169.921 en septiembre; y $1.188.640 en octubre.

Recepcionistas, vendedores o promotores: las sumas se fijaron en $1.135.850 en agosto; $1.155.159 en septiembre; y $1.173.642 en octubre.

Control de acceso: el básico se ubica en $1.129.716 para agosto; $1.148.921 para septiembre; y $1.167.304 para octubre.

Personal de limpieza o camareros: el piso salarial es de $1.076.629 en agosto; $1.094.932 en septiembre; y $1.112.451 en octubre.

Montos por hora y antecedentes de la paritaria

El acuerdo fija además el esquema para el personal valorizado por hora. Los profesores de Educación Física con título en locales con más de cinco empleados percibirán $8.348 por hora, mientras que en establecimientos de hasta cinco trabajadores la suma es de $7.914. Para la categoría de instructores y entrenadores, el valor se fijó en $7.295 la hora.

Esta actualización complementa el tramo anterior negociado en junio, que había otorgado un 8,75% acumulado para el trimestre mayo-julio junto a asignaciones no remunerativas que se integraron a la base salarial. Con esta revisión, la entidad gremial y los representantes empresariales cerraron la pauta del segundo semestre previo a las negociaciones de cierre de año.